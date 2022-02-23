Коронавірус в Україні: статистика та як працюють ДНК-вакцини

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 25 062 хворих на Covid-19, серед яких 2427 — діти.

Від наслідків недуги померло 297 українців. 37 432 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 23 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 783 835 осіб, з них 4 023 033 одужали, ще 105 229 — летальні випадки.

Як працюють ДНК-вакцини

Усім уже варто знати, що вакцини від COVID-19 ніяк не змінюють ваші гени.

Натомість вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna використовують генетичну молекулу для підготовки імунної системи.

Ця молекула відома як мРНК.

Потрапляючи в клітини людини, вона вчить їх робити копії шиповидного білка вірусу.

Це викликає імунну відповідь всередині нашого організму.

Імунна відповідь захищає нас від зараження, якщо справжній вірус усе-таки потрапить в організм. Вакцини на основі мРНК — безпечні.

Їхнє виробництво передбачає виготовлення лише генетичного матеріалу, а не вірусу.

Чи впливає мРНК на гени

Не вір фейкам! Ці вакцини ніяк не впливають на гени.

Молекула мРНК, що використовується у вакцинах, ніколи не потрапляє в ядро клітин і не впливає на ДНК.

Молекула мРНК існує рівно стільки, щоб клітини встигли скопіювати інструкції та почати створювати спайковий білок, який використовується для тренування імунної системи проти коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про додаткову та бустерну дозу вакцини.