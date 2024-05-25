Море, пляж… А может, спектакль? Куда сходить в Одессе в июне 2024 года: культурный дайджест от Вікон

Июнь для Одессы — сезон первых туристов и желающих понежиться под солнечными лучами на морском побережье. А культурная жизнь в городе набирает обороты — еще больше концертов, представлений и других интересных мероприятий, где можно отдохнуть душой.
Мест, куда пойти в Одессе в июне, собралось немало. Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители крупных городов Украины смогут найти интересные культурные события. А что готовит Одесса для своих горожан и гостей в первый месяц лета — читай в материале.
Мы собрали для тебя спектакли, концерты и стендапы, уже давно покоряющие публику, а также ряд новых событий, которые впервые пройдут в Одессе. Так что выбирай и отправляйся в новые культурные приключения!
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А куда пойти в Одессе, чтобы прогулка получилась не только приятной, но и безопасной, мы рассказывали в материале.
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