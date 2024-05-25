Море, пляж… А может, спектакль? Куда сходить в Одессе в июне 2024 года: культурный дайджест от Вікон

Июнь для Одессы — сезон первых туристов и желающих понежиться под солнечными лучами на морском побережье. А культурная жизнь в городе набирает обороты — еще больше концертов, представлений и других интересных мероприятий, где можно отдохнуть душой.

Мест, куда пойти в Одессе в июне, собралось немало. Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители крупных городов Украины смогут найти интересные культурные события. А что готовит Одесса для своих горожан и гостей в первый месяц лета — читай в материале.

События Одессы в июне

Мы собрали для тебя спектакли, концерты и стендапы, уже давно покоряющие публику, а также ряд новых событий, которые впервые пройдут в Одессе. Так что выбирай и отправляйся в новые культурные приключения!

Опера и театральные представления в Одессе: июнь 2024

Болеро. Танго полум`я і льоду — Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 7 июня в 17:00. Цена: от 270 до 700 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 7 июня в 17:00. Цена: от 270 до 700 грн. Служниця — пані — Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 1 и 15 июня в 12:00. Цена: 250 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 1 и 15 июня в 12:00. Цена: 250 грн. Будьте ви щасливі — Одесский театр юного зрителя, ул. Греческая, 48А, 2 июня в 17.00. Цена — 200 грн.

— Одесский театр юного зрителя, ул. Греческая, 48А, 2 июня в 17.00. Цена — 200 грн. Карміна Бурана — Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 2 июня в 18:00. Цена: 320-750 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 2 июня в 18:00. Цена: 320-750 грн. Ladies’ night — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3, 4 июня в 17.30. Цена: 250-650 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3, 4 июня в 17.30. Цена: 250-650 грн. Ріголетто — Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 6 июня в 17:00. Цена: 270-700 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 6 июня в 17:00. Цена: 270-700 грн. Кайдаші — Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, ул. Пастера, 15, 9 июня в 16.00. Цена: 80–200 грн.

— Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, ул. Пастера, 15, 9 июня в 16.00. Цена: 80–200 грн. Поїзд Одеса-Мама — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3, 12 июня в 19.00. Цена: 350–950 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3, 12 июня в 19.00. Цена: 350–950 грн. Турантод — Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 12 июня в 17:00. Цена: 270-700 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 12 июня в 17:00. Цена: 270-700 грн. Дон Кіхот — Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 13 июня в 17:00. Цена: 290-750 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 13 июня в 17:00. Цена: 290-750 грн. Кармен — Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 16 июня в 18:00. Цена: 340–800 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, проспект Чайковского, 1, 16 июня в 18:00. Цена: 340–800 грн. 37 листівок — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3, 18 июня в 18.00. Цена: 280-1180 грн.

Для взрослых и детей

Мауглі — Одесский театр юного зрителя, ул. Греческая, 48А, 1 июня в 18.00. Цена: 200 грн.

— Одесский театр юного зрителя, ул. Греческая, 48А, 1 июня в 18.00. Цена: 200 грн. Дюймовочка — Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского, 1, 1 и 29 июня в 17:00. Цена: 320-750 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского, 1, 1 и 29 июня в 17:00. Цена: 320-750 грн. Смарагдове місто — Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского, 1, 2 июня в 12:00, Цена: 300-450 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского, 1, 2 июня в 12:00, Цена: 300-450 грн. Подорож маленького музиканта. В гостях у Короля інструментів — Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского, 1, 9 июня в 12:00. Цена: 300–450 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского, 1, 9 июня в 12:00. Цена: 300–450 грн. Аліса в країні чудес — Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского, 1, 23 июня в 12:00. Цена: 300–450 грн.

Концерты в Одессе в июне 2024 года

Артистка Чуприненко — More Music Club, ул. Пушкинская, 75, 7 июня в 19.00. Цена – от 400 грн.

— More Music Club, ул. Пушкинская, 75, 7 июня в 19.00. Цена – от 400 грн. Dantes — Одесская областная филармония, ул. Бунина, 15, 8 июня в 18.00. Цена: от 550 грн.

— Одесская областная филармония, ул. Бунина, 15, 8 июня в 18.00. Цена: от 550 грн. Karna — True Man sun of a beach, пляж Аркадия, 10, 16 июня в 18:30. Цена: от 490 грн.

— True Man sun of a beach, пляж Аркадия, 10, 16 июня в 18:30. Цена: от 490 грн. Наталья Могилевская — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3, 13 июня в 18.00. Цена: от 490 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3, 13 июня в 18.00. Цена: от 490 грн. LAUD — Международный культурный центр Унион, ул. Троицкая, 43, 6 июня в 19.00. Цена: от 500 грн.

— Международный культурный центр Унион, ул. Троицкая, 43, 6 июня в 19.00. Цена: от 500 грн. NAZVA — Международный культурный центр Унион, ул. Троицкая, 43, 19 июня в 19.00. Цена: от 500 грн.

Стендапы в Одессе

Світлана Немоніжина. Сольний стендап концерт — арт-пространство Синий Краб, ул. Приморская, 42а, 2 июня, в 19:00. Цена: 350 грн.

— арт-пространство Синий Краб, ул. Приморская, 42а, 2 июня, в 19:00. Цена: 350 грн. Стендап в театрі. Голованенко и Талибов — Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15, 9 июня в 18.30. Цена: 300 – 350 грн.

— Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15, 9 июня в 18.30. Цена: 300 – 350 грн. Стендап Алла Волкова. Сольний концерт — Одесская областная филармония, ул. Бунина, 15, 1 июня в 19.30. Цена: от 150 грн.

Другие интересные события июня в Одессе

Велике наукове шоу — Еврейский культурный центр Beit Grand, ул. Нежинская, 77/79, 1 июня в 16:00. Цена: 150 – 400 грн.

А куда пойти в Одессе, чтобы прогулка получилась не только приятной, но и безопасной, мы рассказывали в материале.

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