Море, пляж… А, може, вистава? Куди сходити в Одесі в червні 2024: культурний дайджест від Вікон

Червень для Одеси — сезон перших туристів та охочих поніжитися під сонячними променями на морському узбережжі. А культурне життя у місті набирає обертів — ще більше концертів, вистав та інших цікавих заходів, де можна відпочити душею.
Місць, куди піти в Одесі у червні, назбиралося чимало. Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст України зможуть знайти цікаві культурні події. А що готує Одеса для своїх містян та гостей у перший місяць літа — читай в матеріалі.
Ми зібрали для тебе вистави, концерти та стендапи, які вже давно підкорюють публіку, а також ряд нових подій, які вперше відбудуться в Одесі. Тож обирай та вирушай в нові культурні пригоди!
Фото: Unsplash
Unsplash
А куди піти в Одесі, щоб прогулянка вийшла не лише приємною, але й безпечною, ми розповідали в матеріалі.
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