Море, пляж… А, може, вистава? Куди сходити в Одесі в червні 2024: культурний дайджест від Вікон

Червень для Одеси — сезон перших туристів та охочих поніжитися під сонячними променями на морському узбережжі. А культурне життя у місті набирає обертів — ще більше концертів, вистав та інших цікавих заходів, де можна відпочити душею.

Місць, куди піти в Одесі у червні, назбиралося чимало. Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст України зможуть знайти цікаві культурні події. А що готує Одеса для своїх містян та гостей у перший місяць літа — читай в матеріалі.

Події Одеси в червні

Ми зібрали для тебе вистави, концерти та стендапи, які вже давно підкорюють публіку, а також ряд нових подій, які вперше відбудуться в Одесі. Тож обирай та вирушай в нові культурні пригоди!

Опера і театральні вистави в Одесі: червень 2024

Болеро. Танго полум`я і льоду — Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 7 червня о 17:00. Ціна: від 270 до 700 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 7 червня о 17:00. Ціна: від 270 до 700 грн. Служниця — пані — Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 1 та 15 червня о 12:00. Ціна: 250 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 1 та 15 червня о 12:00. Ціна: 250 грн. Будьте ви щасливі — Одеський театр юного глядача, вул. Грецька, 48А, 2 червня о 17:00. Ціна — 200 грн.

— Одеський театр юного глядача, вул. Грецька, 48А, 2 червня о 17:00. Ціна — 200 грн. Карміна Бурана — Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 2 червня о 18:00. Ціна: 320-750 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 2 червня о 18:00. Ціна: 320-750 грн. Ladies’ night — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3, 4 червня о 17:30. Ціна: 250-650 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3, 4 червня о 17:30. Ціна: 250-650 грн. Ріголетто — Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 6 червня о 17:00. Ціна: 270-700 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 6 червня о 17:00. Ціна: 270-700 грн. Кайдаші — Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, вул. Пастера, 15, 9 червня о 16:00. Ціна: 80-200 грн.

— Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, вул. Пастера, 15, 9 червня о 16:00. Ціна: 80-200 грн. Поїзд Одеса-Мама — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3, 12 червня о 19:00. Ціна: 350-950 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3, 12 червня о 19:00. Ціна: 350-950 грн. Турантод — Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 12 червня о 17:00. Ціна: 270-700 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 12 червня о 17:00. Ціна: 270-700 грн. Дон Кіхот — Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 13 червня о 17:00. Ціна: 290-750 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 13 червня о 17:00. Ціна: 290-750 грн. Кармен — Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 16 червня о 18:00. Ціна: 340-800 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, проспект Чайковського, 1, 16 червня о 18:00. Ціна: 340-800 грн. 37 листівок — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3, 18 червня о 18:00. Ціна: 280-1180 грн.

Для дорослих та дітей

Мауглі — Одеський театр юного глядача, вул. Грецька, 48А, 1 червня о 18:00. Ціна: 200 грн.

— Одеський театр юного глядача, вул. Грецька, 48А, 1 червня о 18:00. Ціна: 200 грн. Дюймовонька — Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського, 1, 1 і 29 червня о 17:00. Ціна: 320-750 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського, 1, 1 і 29 червня о 17:00. Ціна: 320-750 грн. Смарагдове місто — Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського, 1, 2 червня о 12:00, Ціна: 300-450 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського, 1, 2 червня о 12:00, Ціна: 300-450 грн. Подорож маленького музиканта. В гостях у Короля інструментів — Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського, 1, 9 червня о 12:00. Ціна: 300-450 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського, 1, 9 червня о 12:00. Ціна: 300-450 грн. Аліса в країні чудес — Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського, 1, 23 червня о 12:00. Ціна: 300-450 грн.

Концерти в Одесі у червні 2024

Артистка Чуприненко — More Music Club, вул. Пушкінська, 75, 7 червня о 19:00. Ціна — від 400 грн.

— More Music Club, вул. Пушкінська, 75, 7 червня о 19:00. Ціна — від 400 грн. Dantes — Одеська обласна філармонія, вул. Буніна, 15, 8 червня о 18:00. Ціна: від 550 грн.

— Одеська обласна філармонія, вул. Буніна, 15, 8 червня о 18:00. Ціна: від 550 грн. Karna — True Man sun of a beach, пляж Аркадія, 10, 16 червня о 18:30. Ціна: від 490 грн.

— True Man sun of a beach, пляж Аркадія, 10, 16 червня о 18:30. Ціна: від 490 грн. Наталія Могилевська — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3, 13 червня о 18:00. Ціна: від 490 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3, 13 червня о 18:00. Ціна: від 490 грн. LAUD — Міжнародний культурний центр Уніон, вул. Троїцька, 43, 6 червня о 19:00. Ціна: від 500 грн.

— Міжнародний культурний центр Уніон, вул. Троїцька, 43, 6 червня о 19:00. Ціна: від 500 грн. NAZVA — Міжнародний культурний центр Уніон, вул. Троїцька, 43, 19 червня о 19:00. Ціна: від 500 грн.

Стендапи в Одесі

Світлана Немонежина. Сольний стендап концерт — арт-простір Синій Краб, вул. Приморська, 42а, 2 червня о 19:00. Ціна — 350 грн.

— арт-простір Синій Краб, вул. Приморська, 42а, 2 червня о 19:00. Ціна — 350 грн. Стендап у театрі. Голованенко та Талибов — Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15, 9 червня о 18:30. Ціна: 300 – 350 грн.

— Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15, 9 червня о 18:30. Ціна: 300 – 350 грн. Стендап Алла Волкова. Сольний концерт — Одеська обласна філармонія, вул. Буніна, 15, 1 червня о 19:30. Ціна: від 150 грн.

Інші цікаві події червня в Одесі

Велике наукове шоу — Єврейський культурний центр Beit Grand, вул. Ніжинська 77/79, 1 червня о 16:00. Ціна: 150-400 грн.

А куди піти в Одесі, щоб прогулянка вийшла не лише приємною, але й безпечною, ми розповідали в матеріалі.

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