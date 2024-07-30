На женский фестиваль или стендап в сад? Куда сходить в Одессе в августе 2024 — культурный дайджест от Вікон

Кажется, совсем не скорость света самая большая, а скорость лета! Если за это время тебе не удалось попасть на какое-нибудь интересное событие, делимся идеями.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Августовский дайджест будет особенно теплым и ярким! Наслаждайся последним месяцем лета, и выбирай, куда пойти в Одессе!

События Одессы в августе

В Одессе обновился театральный сезон! А еще состоится немало интересных событий, которые могут поднять твое настроение и скрасить самый печальный вечер! Выбирай, какое мероприятие больше всего придется по душе.

Театральные представления в Одессе: август 2024

Двое — Театр на Чайной, 2 августа в 19:00. Цена: 200–400 грн.

Дон Жуан — Дом Клоунов, 3 августа в 18:00. Цена: 200–400 грн.

Отель между двумя мирами — Театр Малых Комедий, 3 августа в 18:00. Цена: 275-350 грн.

Скандал на весь Буковель — Одесская областная филармония, 8 августа в 19:00. Цена: 200-600 грн.

MORE — Театр на Чайной, 9 августа в 19:00. Цена: 250 грн.

Две барышни в сторону севера — Театр на Чайной, 11 августа в 19:00. Цена: 250 грн.

Майская ночь — Одесская областная филармония, 15 августа в 19:00. Цена: 200-550 грн.

Старики — Театр на Чайной, 16 августа в 19:00. Цена: 250 грн.

Танго на пуантах — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 19 августа в 18.00. Цена: 320-1180 грн.

Жизель — Одесский театр оперы и балета, 31 августа в 17:00. Цена: 100–650 грн.

Детские представления в Одессе

Алиса в стране чудес — Одесский театр оперы и балета, 2 и 8 августа в 12:00. Цена: 80-340 грн.

Питер Пен — Одесский театр оперы и балета, 4, 9, 21 и 31 августа в 11:00 и 12:00. Цена: 80-340 грн.

Изумрудный город — Одесский театр оперы и балета, 7 августа в 18:00. Цена: 80-340 грн.

Дюймовочка — Одесский театр оперы и балета, 16 августа в 17:00. Цена: 100–600 грн.

Красная шапочка — Одесский театр оперы и балета, 28 августа в 12:00. Цена: 80-340 грн.

Концерты в Одессе в августе 2024

ONUKA — Одесский театр оперы и балета, 6 августа в 19:00. Цена: 450-1950 грн.

Одесский театр оперы и балета, 6 августа в 19:00. Цена: 450-1950 грн. Музыкальные хиты мирового кино — Одесский театр оперы и балета, 13 августа в 17:00. Цена: 100–630 грн.

Одесский театр оперы и балета, 13 августа в 17:00. Цена: 100–630 грн. Laud — Международный культурный центр УНИОН, 15 августа в 19:00. Цена: 500 грн.

Международный культурный центр УНИОН, 15 августа в 19:00. Цена: 500 грн. Enleo — Международный культурный центр УНИОН, 23 августа в 19:00. Цена: 600–1500 грн.

Международный культурный центр УНИОН, 23 августа в 19:00. Цена: 600–1500 грн. VLASNE. Ukrainian Project — Одесский театр оперы и балета, 24 августа в 17:00. Цена: 100–630 грн.

Одесский театр оперы и балета, 24 августа в 17:00. Цена: 100–630 грн. Без обмежень — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 27 августа в 19.00. Цена: 800–2800 грн.

Стендапы в Одессе

Богдан Богаченко. Летний стендап в итальянском саду — Культурный центр UNION (итальянский сад), 2 августа в 19:30. Цена: 400-600 грн.

Культурный центр UNION (итальянский сад), 2 августа в 19:30. Цена: 400-600 грн. StandUp Борис Барский — Дом Клоунов, 4 августа в 18:00. Цена: 200–400 грн.

О чем молчат мужчины или Дикарь Forever — Дом Клоунов, 8 августа в 18:00. Цена: 240-400 грн.

Дом Клоунов, 8 августа в 18:00. Цена: 240-400 грн. Лера Мандзюк. Летний стендап — Культурный центр UNION (итальянский сад), 22 августа в 19:00. Цена: 450-1050 грн.

Культурный центр UNION (итальянский сад), 22 августа в 19:00. Цена: 450-1050 грн. Дизель Шоу — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 23 и 24 августа в 19:00. Цена: 300–1500 грн.

Выставки в Одессе в августе 2024

Александр Ройтбурд. Теорема власти — ул. Троицкая, 43. С 8 августа.

ул. Троицкая, 43. С 8 августа. Теофил Фраерман — Олег Соколов — ул. Пушкинская, 9. До 3 сентября.

Олег Соколов ул. Пушкинская, 9. До 3 сентября. Украина — наш дом. Международная выставка картин — музей-квартира Павла Тычины. До 10 августа.

Другие интересные события Одессы в августе 2024

Женский фестиваль Крылья — Grand Cafe, 11 августа в 10:00. Цена: 1000 грн.

Grand Cafe, 11 августа в 10:00. Цена: 1000 грн. Summer Anime&K-pop Fest — Одесская областная филармония, 22 августа в 16:00. Цена: 350-650 грн.

Одесская областная филармония, 22 августа в 16:00. Цена: 350-650 грн. Цирк на льду — Одесский государственный цирк, в выходные в 17:00. Цена: 150–500 грн.

Одесский государственный цирк, в выходные в 17:00. Цена: 150–500 грн. Благотворительный вечер профессионального бокса в поддержку ВСУ — Red Line, 22 августа в 16:00. Цена: 700–3500 грн.

Red Line, 22 августа в 16:00. Цена: 700–3500 грн. Новая музыка Украины — Одесский театр оперы и балета, 29 августа в 17:00. Цена: 250 грн.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать об отдыхе в Одессе.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.