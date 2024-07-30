На женский фестиваль или стендап в сад? Куда сходить в Одессе в августе 2024 — культурный дайджест от Вікон

Кажется, совсем не скорость света самая большая, а скорость лета! Если за это время тебе не удалось попасть на какое-нибудь интересное событие, делимся идеями.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Августовский дайджест будет особенно теплым и ярким! Наслаждайся последним месяцем лета, и выбирай, куда пойти в Одессе!
В Одессе обновился театральный сезон! А еще состоится немало интересных событий, которые могут поднять твое настроение и скрасить самый печальный вечер! Выбирай, какое мероприятие больше всего придется по душе.
Фото: Unsplash
Раньше мы рассказывали, что нужно знать об отдыхе в Одессе.
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