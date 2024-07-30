На жіночий фестиваль чи стендап у сад? Куди сходити в Одесі у серпні 2024 — культурний дайджест від Вікон

Здається, зовсім не швидкість світла є найбільшою, а швидкість літа! Якщо за цей час тобі не вдалося потрапити на якусь цікаву подію, ділимося ідеями.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Серпневий дайджест буде особливо теплим та яскравим! Насолодися останнім місяцем літа, і вибирай, куди піти в Одесі!

Події Одеси у серпні

В Одесі оновився театральний сезон! А ще відбудеться чимало цікавих подій, які можуть покращити твій настрій і найсумніший вечір! Вибирай, який захід найбільше припаде до душі.

Театральні вистави в Одесі: серпень 2024

Двоє — Театр на Чайній, 2 серпня о 19:00. Ціна: 200-400 грн.

Дон Жуан — Будинок Клоунів, 3 серпня о 18:00. Ціна: 200-400 грн.

Готель між двох світів — Театр Малих Комедій, 3 серпня о 18:00. Ціна: 275-350 грн.

Скандал на весь Буковель — Одеська обласна філармонія, 8 серпня о 19:00. Ціна: 200-600 грн.

MORE — Театр на Чайній, 9 серпня о 19:00. Ціна: 250 грн.

Дві панянки у бік півночі — Театр на Чайній, 11 серпня о 19:00. Ціна: 250 грн.

Майська ніч — Одеська обласна філармонія, 15 серпня о 19:00. Ціна: 200-550 грн.

Старі — Театр на Чайній, 16 серпня о 19:00. Ціна: 250 грн.

Танго на пуантах — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 19 серпня о 18:00. Ціна: 320-1180 грн.

Жизель — Одеський театр опери та балету, 31 серпня о 17:00. Ціна: 100-650 грн.

Дитячі вистави в Одесі

Аліса в країні чудес — Одеський театр опери та балету, 2 та 8 серпня о 12:00. Ціна: 80-340 грн.

Пітер Пен — Одеський театр опери та балету, 4, 9, 21 та 31 серпня об 11:00 та 12:00. Ціна: 80-340 грн.

Смарагдове місто — Одеський театр опери та балету, 7 серпня о 18:00. Ціна: 80-340 грн.

Дюймовонька — Одеський театр опери та балету, 16 серпня о 17:00. Ціна: 100-600 грн.

Червона шапочка — Одеський театр опери та балету, 28 серпня о 12:00. Ціна: 80-340 грн.

Концерти в Одесі у серпні 2024

ONUKA — Одеський театр опери та балету, 6 серпня о 19:00. Ціна: 450-1950 грн.

Музичні хіти світового кіно — Одеський театр опери та балету, 13 серпня о 17:00. Ціна: 100-630 грн.

Laud — Міжнародний культурний центр УНІОН, 15 серпня о 19:00. Ціна: 500 грн.

Enleo — Міжнародний культурний центр УНІОН, 23 серпня о 19:00. Ціна: 600-1500 грн.

VLASNE. Ukrainian Project — Одеський театр опери та балету, 24 серпня о 17:00. Ціна: 100-630 грн.

Без обмежень — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 27 серпня о 19:00. Ціна: 800-2800 грн.

Стендапи в Одесі

Богдан Богаченко. Літний стендап в італійському саду — Культурний центр UNION (італійський сад), 2 серпня о 19:30. Ціна: 400-600 грн.

StandUp Борис Барський — Будинок Клоунів, 4 серпня о 18:00. Ціна: 200-400 грн.

Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever — Дім Клоунів, 8 серпня о 18:00. Ціна: 240-400 грн.

Лєра Мандзюк. Літній стендап — Культурний центр UNION (італійський сад), 22 серпня о 19:00. Ціна: 450-1050 грн.

Дизель Шоу — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 23 та 24 серпня о 19:00. Ціна: 300-1500 грн.

Виставки в Одесі у серпні 2024

Олександр Ройтбурд. Теорема влади — вул. Троїцька, 43. З 8 серпня.

Теофіл Фраєрман — Олег Соколов — вул. Пушкінська, 9. До 3 вересня.

Україна — наш дім. Міжнародна виставка картин — музей-квартира Павла Тичини. До 10 серпня.

Інші цікаві події Одеси у серпні 2024

Жіночий фестиваль Крила — Grand Cafe, 11 серпня о 10:00. Ціна: 1000 грн.

Summer Anime&K-pop Fest — Одеська обласна філармонія, 22 серпня о 16:00. Ціна: 350-650 грн.

Цирк на льоду — Одеський державний цирк, у вихідні о 17:00. Ціна: 150-500 грн.

Благодійний вечір професійного боксу на підтримку ЗСУ — Red Line, 22 серпня о 16:00. Ціна: 700-3500 грн.

Нова музика України — Одеський театр опери та балету, 29 серпня о 17:00. Ціна: 250 грн.

Раніше ми розповідали, що потрібно знати про відпочинок в Одесі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.