На жіночий фестиваль чи стендап у сад? Куди сходити в Одесі у серпні 2024 — культурний дайджест від Вікон

Здається, зовсім не швидкість світла є найбільшою, а швидкість літа! Якщо за цей час тобі не вдалося потрапити на якусь цікаву подію, ділимося ідеями.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Серпневий дайджест буде особливо теплим та яскравим! Насолодися останнім місяцем літа, і вибирай, куди піти в Одесі!
В Одесі оновився театральний сезон! А ще відбудеться чимало цікавих подій, які можуть покращити твій настрій і найсумніший вечір! Вибирай, який захід найбільше припаде до душі.
Фото: Unsplash
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