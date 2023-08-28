Куры клюют свои яйца? Почему они так делают и чем поможет смена рациона

В зимний период куры могут клевать свои яйца. Хотя для большинства это звучит так, будто у птицы психическое нарушение, опытные фермеры знают, что у кур такое поведение наблюдается довольно часто.
Оно объясняется нехваткой витаминов, полезных веществ, стрессом и даже скукой. И все же, яйца достаточно дорогие, чтобы терять их от клюва. Читай, что нужно сделать, чтобы курица больше так не делала.
Выделяют несколько причин, по которым куры могут есть свои яйца:
В основном главной причиной такого поведения птицы является нехватка витаминов и питательных веществ. Это хорошая новость, ведь решается такая проблема просто: сменой рациона.
Кормить кур нужно около трех раз и добавлять в рацион свежую траву и ингредиенты, которые закроют нехватку витаминов и минералов.
К сожалению, нехватка витаминов и минералов не всегда является причиной такого поведения кур. Иногда это связано с тем, что птицам не хватает места, они очень неопытны или им просто скучно.
Если ты исправил(-а) все возможные причины, а курица продолжает заниматься грязными делами, это может быть дело привычки. В таком случае поможет:
А для покупателей храним памятку, которая поможет проверить свежесть яиц.
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