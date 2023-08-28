Куры клюют свои яйца? Почему они так делают и чем поможет смена рациона

В зимний период куры могут клевать свои яйца. Хотя для большинства это звучит так, будто у птицы психическое нарушение, опытные фермеры знают, что у кур такое поведение наблюдается довольно часто.

Оно объясняется нехваткой витаминов, полезных веществ, стрессом и даже скукой. И все же, яйца достаточно дорогие, чтобы терять их от клюва. Читай, что нужно сделать, чтобы курица больше так не делала.

Почему куры клюют яйца

Выделяют несколько причин, по которым куры могут есть свои яйца:

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дефицит белка зимой, когда в рационе нет червей и насекомых;

недостаток кальция;

нехватка витамина D при дефиците солнечного света;

теснота в курятнике;

неопытность кур;

стрессовые явления, таким может быть даже яркий свет;

агрессия в курятнике;

избыток свободного времени.

Как кормить кур, чтобы они не ели собственные яйца

В основном главной причиной такого поведения птицы является нехватка витаминов и питательных веществ. Это хорошая новость, ведь решается такая проблема просто: сменой рациона.

Кормить кур нужно около трех раз и добавлять в рацион свежую траву и ингредиенты, которые закроют нехватку витаминов и минералов.

Чтобы восполнить недостаток кальция, используют корма с содержанием мела, скорлупы или мясокостной муки.

Если не хватает белка, в рацион добавляют сыр, сыворотку, молоко, кости, корнеплоды и потроха.

При недостатке витамина D домашним птицам дают рыбий жир и витаминные препараты.

Как предотвратить клевание яиц, если питание отлажено

К сожалению, нехватка витаминов и минералов не всегда является причиной такого поведения кур. Иногда это связано с тем, что птицам не хватает места, они очень неопытны или им просто скучно.

В случае, если курам не хватает места, нужно увеличить курятник и сами гнезда птиц, это уменьшит риск возникновения конфликтов. Они должны быть в укромных местах без яркого света и сквозняков. Также некоторые особи могут клевать яйца других из-за скуки. Чтобы избежать этого, достаточно отделить кур стенками или же внести в их жизнь немного интерактивности. Для этого в курятник положи тыкву, а в холод выпускай птиц на 20-минутную прогулку.

Если ты исправил(-а) все возможные причины, а курица продолжает заниматься грязными делами, это может быть дело привычки. В таком случае поможет:

своевременный сбор яиц;

организация гнезда с отдельным местом для яиц;

яичные муляжи с острым перцем и горчицей вместо привычного наполнения.

А для покупателей храним памятку, которая поможет проверить свежесть яиц.

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