Кури клюють свої яйця? Чому вони так роблять і чим допоможе зміна раціону

У зимовий період кури можуть клювати свої яйця. Хоч для більшості це звучить, ніби у птаха психічне порушення, досвідчені фермери знають, що у курей така поведінка спостерігається досить часто.
Вона пояснюється браком вітамінів, корисних речовин, стресом й навіть нудьгою. Та все ж, яйця наразі досить дорогі, щоб втрачати їх від дзьоба. Читай, що треба зробити, щоб курка більше так не робила.
Виокремлюють кілька причин, через які кури можуть їсти свої яйця:
Здебільшого головною причиною такої поведінки птаха є брак вітамінів та поживних речовин. Це гарна новина, адже вирішується така проблема просто: зміною раціону.
Годувати курей треба близько трьох разів й додавати у раціон свіжу траву та інгредієнти, які закриють брак вітамінів й мінералів.
На жаль, брак вітамінів та мінералів не завжди є причиною такої поведінки курей. Інколи це пов’язано з тим, що птахам бракує місця, вони недосвідчені або їм просто нудно.
Якщо ти виправив(-ла) усі можливі причини, а курка продовжує займатись брудними справами, це може бути справа звички. В такому разі допоможе:
А для покупців зберігаємо пам’ятку, яка допоможе перевірити свіжість яєць.
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