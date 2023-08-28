Кури клюють свої яйця? Чому вони так роблять і чим допоможе зміна раціону

У зимовий період кури можуть клювати свої яйця. Хоч для більшості це звучить, ніби у птаха психічне порушення, досвідчені фермери знають, що у курей така поведінка спостерігається досить часто.

Вона пояснюється браком вітамінів, корисних речовин, стресом й навіть нудьгою. Та все ж, яйця наразі досить дорогі, щоб втрачати їх від дзьоба. Читай, що треба зробити, щоб курка більше так не робила.

Чому кури клюють яйця

Виокремлюють кілька причин, через які кури можуть їсти свої яйця:

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дефіцит білка взимку, коли немає в раціоні черв’яків і комах;

нестача кальцію;

брак вітаміну D при дефіциті сонячного світла;

тиснява в курнику;

недосвідченість курей;

стресові явища, таким може бути навіть яскраве світло;

агресія в курнику;

надлишок вільного часу.

Як годувати курей, щоб вони не їли власні яйця

Здебільшого головною причиною такої поведінки птаха є брак вітамінів та поживних речовин. Це гарна новина, адже вирішується така проблема просто: зміною раціону.

Годувати курей треба близько трьох разів й додавати у раціон свіжу траву та інгредієнти, які закриють брак вітамінів й мінералів.

Щоб заповнити нестачу кальцію, використовують корми із вмістом крейди, шкарлупи або м’ясо-кісткового борошна. Якщо не вистачає білка, в раціон додають сир, сироватку, молоко, кістки, коренеплоди й тваринні тельбухи. При нестачі вітаміну D свійським птахам дають риб’ячий жир та вітамінні препарати.

Як запобігти дзьобанню яєць, якщо харчування налагоджене

На жаль, брак вітамінів та мінералів не завжди є причиною такої поведінки курей. Інколи це пов’язано з тим, що птахам бракує місця, вони недосвідчені або їм просто нудно.

У разі, якщо курям бракує місця, треба збільшити курник й самі гнізда птахів, це зменшить ризик виникнення конфліктів. Вони мають бути в затишних місцях без яскравого світла і протягів. Також деякі особини можуть клювати яйця інших через нудьгу. Щоб уникнути цього, достатньо відокремити курей стінками або ж внести в їхнє життя трішки інтерактивності. Для цього в курник поклади гарбуз, а в холод випускай птахів на 20-хвилину прогулянку.

Якщо ти виправив(-ла) усі можливі причини, а курка продовжує займатись брудними справами, це може бути справа звички. В такому разі допоможе:

своєчасне збирання яєць;

організація гнізда з окремим сховком для яєць;

яєчні муляжі з гострим перцем та гірчицею замість звичного наповнення.

А для покупців зберігаємо пам’ятку, яка допоможе перевірити свіжість яєць.

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