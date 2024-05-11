LADANIVA — Jako: что известно об участниках Евровидения-2024 из Армении и о чем песня

Армению на Евровидении-2024 представляет французско-армянская группа LADANIVA с песней Jako. Уже точно известно, что исполнители будут участвовать в финале конкурса, ведь попали в десятку лучших участников второго полуфинала.

Рассказываем о переводе и содержании песни и что известно о группе дальше.

Представитель Армении на Евровидении-2024

9 марта 2024 года Ladaniva были официально объявлены представителями Армении на песенном конкурсе Евровидения-2024. 13 марта было объявлено, что группа выступит с песней Jako.

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Группа прошла в финал конкурса по результатам голосования второго полуфинала. Поэтому будут бороться за победу в гранд-финале уже в субботу, 11 мая.

Что известно о группе LADANIVA

Ladaniva — французско-армянская группа из города Лилль. Дуэт, основанный в 2019 году, состоит из армянской певицы Жаклин Багдасарян и французского мультиинструменталиста Луи Томаса.

На их музыкальный стиль повлияла традиционная балканская музыка, креольский жанр музыки малоя и армянский фольклор.

Жаклин и Томас изучали музыку в консерватории Лилля. Однажды вечером 2018 года они случайно встретились в музыкальном баре и стали друзьями.

В марте и апреле 2020 года во время карантина Ladaniva опубликовал два музыкальных видео — Vay Aman и Zepyuri Nman, которые имели большой успех, в частности среди армян.

Затем появилась еще одна коллаборация — видео Kef Chilini, которое за несколько месяцев набрало 18 миллионов просмотров. В 2023 году Ladaniva выпустили свой первый альбом.

LADANIVA — Jako: о чем песня участников Евровидения-2024

Название песни происходит от прозвища участницы дуэта Жаклин Багдасарян. Jako — это песня о праве мыслить свободно и быть кем захочешь.

Она критикует общество за установление ограничений и норм, говоря, что поэтому девушки теряют представление о том, кем они являются на самом деле и как им нужно действовать.

— Меня называли Жако, когда я была маленькой. В детстве мне всегда говорили, что девушки должны вести себя скромно, нормально одеваться, не говорить лишнего, не совершать безумных поступков, — объясняет певица.

Эта песня также является своеобразным посланием для всех девушек следовать своему настоящему призванию и оставаться верными своей аутентичности.

Председатель армянской делегации Давид Церунян говорит, что песня затрагивает очень важный вопрос, но в веселом и игривом смысле:

— Мы надеемся вдохновить людей во всем мире принять свою внутреннюю Жако и присоединиться к этому вдохновляющему танцу свободы.

LADANIVA — Jako: перевод песни

Ла ла ла ла лей

Ла ла ла ла лей

Ах ха ха

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла

Мне говорят, Жако, будь скромным

Не говори слишком много

Не молчи

Одень это, открой это, закрой это.

Веди себя как девчонка

Но я свободная девушка

Так что я буду танцевать, а ты будешь смотреть

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла

Давай, давай, присоединяйся ко мне

Не важно что они говорят

Пора забыть то, что вы знаете

Приходи, приходи, приходи, дорогая

Вставай и танцуй

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла

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