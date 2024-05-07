Bambie Thug — Doomsday Blue: что известно об участнике Евровидения-2024 из Ирландии и о чем песня

Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2024, в котором примет участие, в частности, и Украина. В первом полуфинале также выступят представитель Ирландии, звезда Bambie Thug. Что известно об участнике Евровидения 2024 из Ирландии, а также о чем песня Doomsday Blue — рассказываем дальше.
Bambie Thug, настоящее имя — Кантри Рэй Робинсон, — будет представлять на Евровидении 2024 года Ирландию.
Bambie Thug известны своими необычными образами, а песня Doomsday Blue уже нашла немало ценителей. Bambie Thug создали термин Ouija-pop для описания своего звучания.
Звезда поддерживают ЛГБТК+ сообщество, идентифицируют себя как небинарное лицо. Также представитель занимаются колдовством, о чем часто рассказывают и поют в композициях.
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Допис, поширений ???????????????????????? ???????????????? (@bambiethug)
Песня Doomsday Blue получила поддержку на национальном отборе в Ирландии, однако после местной победы ее подвергли критике ультраправые силы в стране.
В то же время, музыкальные критики хвалили композицию за уникальность звучания.
В то же время, музыкальные критики хвалили композицию за уникальность звучания.
Сама песня Doomsday Blue, по словам исполнителя, о разбитом сердце, обмане и боли безответной любви. Текст песни содержит множество магических заклинаний.
Песня стала первой в творчестве Bambie Thug, попавшей в топчарты в родной стране.
Я произношу Авада Кедавра, чтобы уничтожить
Чувства, которые испытываю, от которых не могу избавиться,
Злыми языками на тебя наложено проклятие:
Все красотки из твоей постели ускользнут из рук и лишь расстроят тебя
А все, что ты хотел бы иметь, ты потеряешь.
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи,
Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах,
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я
Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,
Наверное, я всегда тебя переоцениваю,
Навожу порчу на все, что ты делаешь,
Я подавлена в своей апокалиптической меланхолии
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи
Авада Кедавра, мысли в моей голове
Места, к которым я прикасаюсь, когда лежу в постели
Представляя тебя. Забери обратно слова, которые ты сказал,
Мое сердцебиение похоронено в земле, а ты связан моими веревками,
Поэтому, когда ты спишь, ты слышишь звук (ку-ку)
Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах
Я подавлена в своей меланхолии судного дня.
Ради твоей любви я бы сделала все, что угодно,
Это опустошает меня,
Ты мог бы вывести меня из печали в медленном танце,
Но твой любимый цвет, по сравнению с другими — синий.
Апокалиптически-печальный синий
Синий, синий, синий, синий, синий, синий
Авада Кедавра, я произношу, чтобы уничтожить.
Напомним, что Украину на Евровидении-2024 будет представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Узнай о них больше по ссылке.
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