Bambie Thug — Doomsday Blue: что известно об участнике Евровидения-2024 из Ирландии и о чем песня

Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2024, в котором примет участие, в частности, и Украина. В первом полуфинале также выступят представитель Ирландии, звезда Bambie Thug. Что известно об участнике Евровидения 2024 из Ирландии, а также о чем песня Doomsday Blue — рассказываем дальше.

Bambie Thug: представитель Ирландии на Евровидении 2024 года

Bambie Thug, настоящее имя — Кантри Рэй Робинсон, — будет представлять на Евровидении 2024 года Ирландию.

Что известно о Bambie Thug

Bambie Thug известны своими необычными образами, а песня Doomsday Blue уже нашла немало ценителей. Bambie Thug создали термин Ouija-pop для описания своего звучания.

Сейчас также смотрят

Звезда поддерживают ЛГБТК+ сообщество, идентифицируют себя как небинарное лицо. Также представитель занимаются колдовством, о чем часто рассказывают и поют в композициях.

Bambie Thug — Doomsday Blue: о чем песня

Песня Doomsday Blue получила поддержку на национальном отборе в Ирландии, однако после местной победы ее подвергли критике ультраправые силы в стране.

В то же время, музыкальные критики хвалили композицию за уникальность звучания.

Сама песня Doomsday Blue, по словам исполнителя, о разбитом сердце, обмане и боли безответной любви. Текст песни содержит множество магических заклинаний.

Песня стала первой в творчестве Bambie Thug, попавшей в топчарты в родной стране.

Doomsday Blue (Судный голубой день): перевод песни

Я произношу Авада Кедавра, чтобы уничтожить

Чувства, которые испытываю, от которых не могу избавиться,

Злыми языками на тебя наложено проклятие:

Все красотки из твоей постели ускользнут из рук и лишь расстроят тебя

А все, что ты хотел бы иметь, ты потеряешь.

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи,

Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах,

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я

Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,

Наверное, я всегда тебя переоцениваю,

Навожу порчу на все, что ты делаешь,

Я подавлена в своей апокалиптической меланхолии

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи

Авада Кедавра, мысли в моей голове

Места, к которым я прикасаюсь, когда лежу в постели

Представляя тебя. Забери обратно слова, которые ты сказал,

Мое сердцебиение похоронено в земле, а ты связан моими веревками,

Поэтому, когда ты спишь, ты слышишь звук (ку-ку)

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи

Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я

Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,

Наверное, я всегда тебя переоцениваю,

Навожу порчу на все, что ты делаешь,

Я подавлена в своей меланхолии судного дня.

Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,

Наверное, я всегда тебя переоцениваю,

Навожу порчу на все, что ты делаешь,

Я подавлена в своей меланхолии судного дня.

Ради твоей любви я бы сделала все, что угодно,

Это опустошает меня,

Ты мог бы вывести меня из печали в медленном танце,

Но твой любимый цвет, по сравнению с другими — синий.

Апокалиптически-печальный синий

Синий, синий, синий, синий, синий, синий

Авада Кедавра, я произношу, чтобы уничтожить.

Напомним, что Украину на Евровидении-2024 будет представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Узнай о них больше по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.