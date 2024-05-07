Bambie Thug — Doomsday Blue: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Ірландії та про що пісня

Сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення 2024, в якому участь братиме, зокрема, й Україна. У першому півфіналі також виступлять представник з Ірландії, зірка Bambie Thug. Що відомо про учасника Євробачення 2024 з Ірландії, а також про що пісня Doomsday Blue — розповідаємо далі.

Bambie Thug: п редставник Ірландії на Євробаченні 2024

Bambie Thug, справжнє імʼя — Кантрі Рей Робінсон, — представлятиме на Євробаченні 2024 Ірландію.

Що відомо про Bambie Thug

Bambie Thug відомі своїми незвичними образами, а пісня Doomsday Blue вже знайшла чимало поціновувачів. Bambie Thug створили термін Ouija-pop для опису свого звучання.

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Зірка також підтримують ЛГБТК+ спільноту, ідентифікують себе як небінарна особа. Також представник займаються чаклунством, про що часто розповідають і співають у композиціях.

Bambie Thug — Doomsday Blue: про що пісня

Пісня Doomsday Blue отримала підтримку на національному відборі в Ірландії, однак після місцевої перемоги її розкритикували ультраправі сили у країні.

Водночас музичні критики хвалили композицію за унікальність звучання.

Сама пісня Doomsday Blue, за словами виконавця, про розбите серце, обман та біль нерозділеного кохання. Текст пісні містить багато магічних заклинань.

Пісня стала першою у творчості Bambie Thug, яка потрапила у топчарти в рідній країні.

Doomsday Blue (Судний блакитний день): переклад пісні на українську мову

Я вимовляю Авада Кедавра, щоб знищити

Почуття, які відчуваю, від яких не можу позбутися,

Злими язиками на тебе накладено прокляття:

Усі красуні з твого ліжка вислизнуть із рук і лише засмутять тебе

А все, що ти хотів би мати, ти втратиш.

Я, я, я знаю, що ти живеш у брехні,

Я, я, я бачу шрами у твоїх очах,

Я, я, я знаю, що ти живеш у брехні я, я

Я думаю, ти волів би дістати з неба зірку, а не місяць,

Напевно, я завжди тебе переоцінюю,

Наводжу магію на все, що ти робиш,

Я пригнічена у своїй апокаліптичній меланхолії.

Я, я, я знаю, що ти живеш у брехні

Я знаю, що ти живеш у брехні.

Авада Кедавра, думки в моїй голові

Місця, до яких я торкаюся, коли лежу в ліжку

Уявляючи тебе. Забери назад слова, які ти сказав,

Моє серцебиття поховане в землі, а ти зв’язаний моїми мотузками,

Тому, коли ти спиш, ти чуєш звук

Заради твоєї любові я б зробила все, що завгодно,

Це спустошує мене,

Ти міг би вивести мене з печалі в повільному танці,

Але твій улюблений колір, порівняно з іншими – синій.

Апокаліптично-сумний синій

Синій, синій, синій, синій, синій, синій, синій, синій

Авада Кедавра, я вимовляю, щоб знищити.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2024 представлятиме Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Дізнайся про них більше за посиланням.

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