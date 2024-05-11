LADANIVA — Jako: що відомо про учасників Євробачення-2024 з Вірменії та про що пісня

Вірменію на Євробаченні-2024 представляє французько-вірменський гурт LADANIVA з піснею Jako. Вже точно відомо, що виконавці братимуть участь у фіналі конкурсу, адже потрапили до десятки найкращих учасників другого півфіналу.

Розповідаємо про переклад та зміст пісні й що відомо про гурт далі.

Представник Вірменії на Євробаченні-2024

9 березня 2024 року Ladaniva були офіційно оголошені представниками Вірменії на пісенному конкурсі Євробачення-2024. 13 березня було оголошено, що гурт виступить з піснею Jako.

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Гурт пройшов до фіналу конкурсу за результатами голосування другого півфіналу. Тому змагатимуться за перемогу у гранд-фіналі вже в суботу, 11 травня.

Що відомо про гурт LADANIVA

Ladaniva — французько-вірменська група з міста Лілль. Дует, заснований у 2019 році, складається з вірменської співачки Жаклін Багдасарян та французького мультиінструменталіста Луї Томаса.

На їхній музичний стиль вплинула традиційна балканська музика, креольський жанр музики малоя та вірменський фольклор.

Жаклін та Томас вивчали музику у консерваторії Лілля. Одного вечора 2018 року вони випадково зустрілися в музичному барі та стали друзями.

У березні та квітні 2020 року під час карантину Ladaniva опублікував два музичні відео — Vay Aman і Zepyuri Nman, які мали великий успіх, зокрема серед вірмен.

Потім з’явилася ще одна колаборація — відео Kef Chilini, яке за кілька місяців набрало 18 мільйонів переглядів. У 2023 році Ladaniva випустили свій перший альбом.

LADANIVA — Jako: про що пісня учасників Євробачення-2024

Назва пісні походить від прізвиська учасниці дуету Жаклін Багдасарян. Jako — це пісня про право мислити вільно й бути ким захочеш.

Вона критикує суспільство за встановлення обмежень і норм, кажучи, що через це дівчата втрачають уявлення про те, ким вони є насправді та як їм треба діяти.

— Мене називали Жако, коли я була маленькою. У дитинстві мені завжди казали, що дівчата повинні поводитися скромно, нормально одягатися, не говорити зайвого, не робити божевільних вчинків, — пояснює співачка.

Ця пісня також є своєрідним посланням для всіх дівчат слідувати своєму справжньому покликанню та залишатися вірними своїй автентичності.

Голова вірменської делегації Давід Церунян каже, що пісня торкається дуже важливого питання, але у веселому та грайливому значенні:

— Ми сподіваємось надихнути людей у ​​всьому світі прийняти свою внутрішню Жако та приєднатися до цього танцю свободи, що надихає.

LADANIVA — Jako: переклад пісні на українську мову

Ла ла ла ла лей

Ла ла ла ла лей

Ах ха ха

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

Мені кажуть, Жако, будь скромним

Не говори занадто багато

Не мовчи

Одягни це, відкрий це, закрий це.

Поводься як дівчисько

Але я вільна дівчина

Тож я танцюватиму, а ти дивитимешся

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

Давай, давай, приєднуйся до мене

Не важливо що вони кажуть

Час забути те, що ви знаєте

Приходь, приходь, приходь, люба

Вставай і танцюй

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

Лай ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

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