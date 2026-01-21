LAUD — Lightkeeper: о чем поет финалист Нацотбора Евровидения-2026

Одним из самых ярких финалистов Национального отбора стал Владислав Каращук, известный под псевдонимом LAUD.
После длительной паузы и предыдущих попыток покорить европейскую сцену, артист возвращается с мощной англоязычной балладой — читай в материале, о чем песня певца.
LAUD на Нацотборе-2026: что известно о певце
Владислав Каращук не новичок в мире Евровидения, и его отношения с конкурсом имеют драматическую историю. Впервые он громко заявил о себе на отборе 2018 года с треком Waiting, где занял высокое место, а в 2022 году его дисквалификация из-за нарушения правила релиза песни Head Under Water стала одним из самых громких событий сезона.
Решение пойти на Нацотбор-2026 сам LAUD называет сознательным шагом и возможностью наконец завершить начатое, показав свой творческий рост. Певец, работающий в жанрах R&B и соул, считается одним из самых техничных вокалистов страны, что дает ему значительное преимущество в живом выступлении.
В этом году чувствую, что могу реально представить страну и могу победить,
— делится артист.
О чем песня LAUD Lightkeeper — сила и поддержка в простых словах
Конкурсная композиция Lightkeeper — это атмосферный трек о внутренней силе и поддержке, в которой мы все нуждаемся в самые темные времена. Над созданием песни работала мощная команда: сам Владислав Каращук выступил соавтором музыки и текста вместе с Дианой Томнюк и Дмитрием Нечепуренко.
Главный месседж песни заключается в метафоре хранителя света — человека или силы, которая не дает угаснуть надежде, когда мир вокруг рушится. Строки Love is our weapon (Любовь — наше оружие) и You’re the power of hope that can raise me (Ты — сила надежды, которая может меня поднять) подчеркивают идею стойкости и духовного возрождения.
LAUD — Lightkeeper: официальное видео песни
LAUD — Lightkeeper: текст песни
You’re lighting me up
I feel blessed cause I know
You embrace me
In your safety
Every time that I fall
You’re the power of hope that can raise me
Yeah you saved me
Even in the darkest night,
You make the wrong turns right
So I’m never losing sight.
And in between my pain,
When I almost go insane,
You’re here with me — to revive.
You’re where I can confide
You grace me with your light
Stay lifting me up
So I don’t stop the fight
I just can’t imagine my life
Without you by my side
You’re lighting me up
I feel blessed cause I know
You embrace me
In your safety
Every time that I fall
You’re the power of hope that can raise me
Yeah you saved me
I know the world is gonna change
I know our love won’t be in vain
Love is our weapon — from ashes to flame
You’re where I can confide
You grace me with your light —
Stay lifting me up
So I don’t stop the fight —
I just can’t imagine my life —
Without you by my side —
Rise up — let the heavens hear my cry!
All my fears are burning high!
Shine through fire, shine through pain,
I’m alive again, again!
You’re lighting me up
I feel blessed cause I know
You embrace me
In your safety
Every time that I fall
You’re the power of hope that can raise me
Yeah you saved me
You’re lighting me up
I feel blessed cause I know
You embrace me
In your safety
Every time that I fall
You’re the power of hope that can raise me
Yeah you saved me
You’re lighting me up
Фото: скриншот из видео Евровидение Украина.
