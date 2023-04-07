Лазарева суббота 2023: дата, традиции и запреты

Лазарева суббота — это большой праздник для верующих. Именно в этот день вспоминают слезы Христа и чудо, которое он совершил. Лазарева суббота: что известно, традиции и запреты — читай в материале.
Лазарева суббота названа в честь святого Лазаря. Он жил недалеко от Иерусалима, в поселке Вифания. Говорят, что именно он был другом Христа. Однажды Лазарь сильно заболел и умер.
Смерть была за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав об этой новости, Иисус начал плакать и молиться, а после — велел забрать камень от пещеры, где был похоронен Лазарь.
Смерть была за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав об этой новости, Иисус начал плакать и молиться, а после — велел забрать камень от пещеры, где был похоронен Лазарь.
Он сказал: Лазарь! Иди вон. Святой воскрес и вышел из пещеры. До этого случая Христос еще несколько раз воскрешал людей: сначала сына наинской вдовы, а затем — двенадцатилетнюю дочку Иаира.
После третьего воскрешения Иисуса приняли как посланника Всевышнего. Он вошел в Иерусалим, как царь, при большом количестве народа.
После третьего воскрешения Иисуса приняли как посланника Всевышнего. Он вошел в Иерусалим, как царь, при большом количестве народа.
Именно тогда иудейские старшины и решили убить Христа. Лазарь после воскрешения прожил 30 лет. Работал он епископом на Кипре. После смерти мощи Лазаря перенесли в Царьград.
Каждый год этот день отмечают за 8 дней до Пасхи. Лазарева суббота в 2023 году будет 8 апреля. Так получается, что Лазарева суббота — это 6-я суббота Великого поста.
А когда Пасху будут праздновать христиане восточного обряда и в чем разница между двумя календарями — мы объясняли в другом материале.
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