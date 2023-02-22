Справиться без лекарств: немедикаментозные методы коррекции стресса

Стресс пагубно влияет на наш организм. И за последний год мы точно не раз чувствовали, как тело реагирует на те или иные ситуации.
К сожалению, стресс сейчас преследует нас повсюду. Но нужно научиться с ним справляться. Кстати, это может быть необязательно с помощью таблеток.
О немедикаментозных методах коррекции стресса рассказала сертифицированный нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько.
Фото: Unsplash
Стресс может нанести гораздо больше вреда твоему здоровью, чем съеденный вкусный круассан перед сном или шаурма с друзьями.
Это важно помнить, поскольку стресс может стать одной из главных причин проблем со здоровьем, — объясняет Голобородько.
Это важно помнить, поскольку стресс может стать одной из главных причин проблем со здоровьем, — объясняет Голобородько.
Наши эмоции непосредственно влияют на наше здоровье.
Если ты постоянно нервничаешь, переживаешь, боишься критики и неопределенности, а в твоей голове одни и те же мысли о прошлом, которые ты прокручиваешь, размышляя, как можно было поступить иначе, то ты не сможешь найти сил для движения вперед и принятия правильных решений.
Стресс является одной из основных причин неправильного образа жизни наравне с нездоровым питанием, малоподвижностью, нарушением режима сна и неспособностью похудеть без понятной причины.
Со стрессом и всеми его последствиями нужно уметь бороться. Если ты один(-на) из тех, кто регулярно нервничает, и от этого постоянно хочется есть, то ранее мы рассказывали как избежать переедания из-за стресса.
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