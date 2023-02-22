Справиться без лекарств: немедикаментозные методы коррекции стресса

Стресс пагубно влияет на наш организм. И за последний год мы точно не раз чувствовали, как тело реагирует на те или иные ситуации.

К сожалению, стресс сейчас преследует нас повсюду. Но нужно научиться с ним справляться. Кстати, это может быть необязательно с помощью таблеток.

О немедикаментозных методах коррекции стресса рассказала сертифицированный нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

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Спорт в меру.

Массаж тела из-за прикосновений и окситоцина.

Объятия родителей, детей, друзей, домашних любимцев.

Поход в кинотеатр.

Социализация.

Проведение времени на природе, в парке, в лесу или горах.

Секс.

Психотерапия.

Ароматерапия (не всем подходит, но возможен вариант).

Ванна с маслами и с солью.

Шавасана — это лежание на полу на ровной спине без подушки.

Стресс может нанести гораздо больше вреда твоему здоровью, чем съеденный вкусный круассан перед сном или шаурма с друзьями.

Это важно помнить, поскольку стресс может стать одной из главных причин проблем со здоровьем, — объясняет Голобородько.

Наши эмоции непосредственно влияют на наше здоровье.

Если ты постоянно нервничаешь, переживаешь, боишься критики и неопределенности, а в твоей голове одни и те же мысли о прошлом, которые ты прокручиваешь, размышляя, как можно было поступить иначе, то ты не сможешь найти сил для движения вперед и принятия правильных решений.

Стресс является одной из основных причин неправильного образа жизни наравне с нездоровым питанием, малоподвижностью, нарушением режима сна и неспособностью похудеть без понятной причины.

Со стрессом и всеми его последствиями нужно уметь бороться. Если ты один(-на) из тех, кто регулярно нервничает, и от этого постоянно хочется есть, то ранее мы рассказывали как избежать переедания из-за стресса.

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