Новый год — новая прическа! Календарь стрижек на январь 2024 — благоприятные дни

Январь — это время для новых начинаний и перемен. А что может быть лучшим способом обновить себя, чем новая стрижка? Но важно, чтобы прическа точно принесла тебе желаемый результат — лучше свериться, сходятся ли твои планы с датой в календаре стрижек.
Лунный календарь считается одним из старейших способов определения благоприятных и неблагоприятных дней для различных действий, включая стрижки. Наши предки издавна считали, что фазы Луны напрямую влияют на рост и здоровье волос.
Поэтому, если ты доверяешь лунному календарю и без него не делаешь никаких важных дел, или же просто хочешь попробовать такой способ, чтобы получить непревзойденный результат после похода к парикмахеру, мы расскажем о лунном календаре стрижек на январь 2024.
Современная наука довольно скептически относится к влиянию Луны на различные аспекты жизни человека. И все же, издавна наши предки связывали фазы небесного светила с влиянием на различные энергетические и физические явления.
Поэтому, если ты хочешь попробовать изменить прическу и выбираешь день, когда лучше стричься в январе — подстрой свою запись под лунный календарь стрижек.
Нисходящая Луна: 1-10, 26-31 января.
Новолуние: 11 января.
Растущая Луна: 12-24 января.
Полнолуние: 25 января.
Первый месяц Нового 2024 года имеет достаточно не очень много дней, которые подходят для смены прически. Поэтому для надежности, лучше запиши себе эти даты в календарь, чтобы точно их не пропустить.
Благоприятные дни: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 января.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января.
Это хороший день для смены образа. Можешь смело красить волосы и стричься.
Если планируешь визит к парикмахеру 12 января — новая прическа принесет тебе хорошее настроение, а краска будет держаться долгое время.
Отличный день для экспериментов с волосами. Укладка, стрижка, окрашивание и различные уходовые процедуры принесут удачу, а результат будет долго радовать.
Это хороший день для стрижки, но учитывай, что волосы после этого будут отрастать быстро.
Посещение парикмахерской 17 января принесет тебе хорошее настроение, поэтому можешь смело краситься в яркие цвета или делать новую прическу.
Попробуй уделить время в этот день своим волосам, ведь полученный результат тебе непременно понравится.
Идеальное время для небольших изменений в твоем образе. Это отличный день для подстригания кончиков или освежения твоей привычной стрижки.
Этот день отлично подходит для экспериментов с цветом волос. Если ты давно мечтала(-ла) о смене оттенка или хотела(-ла) попробовать что-то совершенно новое, 20 января — отличный день для перемен.
Возможно, ты уже давно планировала(-а) кардинальную смену стрижки или стиля. Поэтому не медли, ведь этот день идеально подходит для смелых решений и реализации самых смелых идей.
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