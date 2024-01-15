Новый год — новая прическа! Календарь стрижек на январь 2024 — благоприятные дни

Январь — это время для новых начинаний и перемен. А что может быть лучшим способом обновить себя, чем новая стрижка? Но важно, чтобы прическа точно принесла тебе желаемый результат — лучше свериться, сходятся ли твои планы с датой в календаре стрижек.

Лунный календарь считается одним из старейших способов определения благоприятных и неблагоприятных дней для различных действий, включая стрижки. Наши предки издавна считали, что фазы Луны напрямую влияют на рост и здоровье волос.

Поэтому, если ты доверяешь лунному календарю и без него не делаешь никаких важных дел, или же просто хочешь попробовать такой способ, чтобы получить непревзойденный результат после похода к парикмахеру, мы расскажем о лунном календаре стрижек на январь 2024.

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Современная наука довольно скептически относится к влиянию Луны на различные аспекты жизни человека. И все же, издавна наши предки связывали фазы небесного светила с влиянием на различные энергетические и физические явления.

Поэтому, если ты хочешь попробовать изменить прическу и выбираешь день, когда лучше стричься в январе — подстрой свою запись под лунный календарь стрижек.

Фазы Луны в январе 2024 года

Нисходящая Луна: 1-10, 26-31 января.

Новолуние: 11 января.

Растущая Луна: 12-24 января.

Полнолуние: 25 января.

Лунный календарь стрижек на январь 2024

Первый месяц Нового 2024 года имеет достаточно не очень много дней, которые подходят для смены прически. Поэтому для надежности, лучше запиши себе эти даты в календарь, чтобы точно их не пропустить.

Благоприятные дни: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 января.

Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января.

Удачные даты для обновления волос в январе 2024 года

11 января

Это хороший день для смены образа. Можешь смело красить волосы и стричься.

12 января

Если планируешь визит к парикмахеру 12 января — новая прическа принесет тебе хорошее настроение, а краска будет держаться долгое время.

13 января

Отличный день для экспериментов с волосами. Укладка, стрижка, окрашивание и различные уходовые процедуры принесут удачу, а результат будет долго радовать.

16 января

Это хороший день для стрижки, но учитывай, что волосы после этого будут отрастать быстро.

17 января

Посещение парикмахерской 17 января принесет тебе хорошее настроение, поэтому можешь смело краситься в яркие цвета или делать новую прическу.

18 января

Попробуй уделить время в этот день своим волосам, ведь полученный результат тебе непременно понравится.

19 января

Идеальное время для небольших изменений в твоем образе. Это отличный день для подстригания кончиков или освежения твоей привычной стрижки.

20 января

Этот день отлично подходит для экспериментов с цветом волос. Если ты давно мечтала(-ла) о смене оттенка или хотела(-ла) попробовать что-то совершенно новое, 20 января — отличный день для перемен.

21 января

Возможно, ты уже давно планировала(-а) кардинальную смену стрижки или стиля. Поэтому не медли, ведь этот день идеально подходит для смелых решений и реализации самых смелых идей.

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