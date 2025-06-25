Посевной календарь на июль 2025: что стоит сажать под палящим солнцем

Когда июльское солнце обжигает плечи, а грядки дарят первые плоды, самое время не останавливаться, а готовить вторую волну урожая!

Опытные садоводы знают, что июль — это не только месяц сбора, но и период новых посевов, ухода за культурами и подготовки земли к августовской работе.

Чтобы все успеть — на помощь приходит лунный посевной календарь на июль 2025 года, который подскажет, когда работать, а когда лучше отдохнуть.

Лунный посевной календарь на июль 2025 года

Июль — это возможность дать второе дыхание твоему огороду. Используй благоприятные дни для новых посадок, обработки почвы и защиты растений и неблагоприятные, чтобы позаботиться о земле и приготовиться к еще более щедрому урожаю в августе.

Благоприятные дни для посева, посадок и ухода: 4-6 июля, 9 и 11 июля, 14-16 июля, 18-20 июля, 23 июля, 28-29 июля.

В эти дни хорошо проводить посев зелени, пересадку клубники, внесение удобрений, мульчирование, а также обработку от вредителей и болезней. Влажность, фаза Луны и активность сокодвижения в растениях — на твоей стороне.

Нейтральные или условно благоприятные дни: 2, 3, 7-8, 10, 12, 17, 21-22, 24, 27 июля.

Подходят для ухода за грядками, прополки, подкормки, формирования кустов. Но посевы в эти дни могут не дать желаемого результата.

Неблагоприятные дни: воздержись от посевов 1 июля (Луна переходит в новую фазу), 13 июля (Полнолуние), 25-26 июля и 30-31 июля (убывающая Луна в критической фазе).

В эти дни лучше не сеять и не сажать ничего. Вместо этого займись уборкой, подготовкой почвы, техническими работами или просто отдохни.

Лунный посадочный календарь на июль — подробно

1-5 июля

Начало месяца, с 1 по 5 июля, будет благоприятным для повторных посевов зелени, в частности редиса, листового салата, укропа и базилика. Именно в этот период также целесообразно собирать ранний картофель и убирать чеснок, если его ботва начала желтеть. Хорошо будет и заняться пасынкованием томатов, чтобы не терять силы растения на лишние побеги.

6-10 июля

В эти дни лучше сосредоточиться на уходе за уже высаженными культурами — разрыхлить почву, подкормить ее настоями на основе древесной золы, избавиться от сорняков. Также можно сеять цветную капусту и брокколи, особенно если ты хочешь получить осенний урожай. В южных регионах стоит повторно высеять фасоль и кабачки. Если же на луке подсохло перо — пора его собрать.

11-15 июля

В период с 11 по 15 июля активизируется рост теплолюбивых овощей, поэтому важно регулярно орошать грядки, особенно в теплицах. Именно в это время проводят формирование кустов огурцов и томатов, удаляют нижние листья у баклажанов. Ослабленные и увядшие растения стоит убрать с грядки, чтобы освободить место для новых скороспелых культур.

16-20 июля

В эти даты целесообразно сеять шпинат, кориандр, пекинскую капусту. Также самое время высаживать рассаду земляники — она хорошо укореняется в стабильно теплую погоду. Важно и провести профилактическую обработку растений от болезней, в частности фитофторы и мучнистой росы.

21-24 июля

Следующий этап, с 21 по 24 июля, подходит для сбора урожая — зелени, кабачков, огурцов, ранней моркови. Также это хороший период для пересадки клубники и обрезки усов. Стоит мульчировать грядки компостом или перегноем, чтобы сохранить влагу в почве и подкормить ее естественным способом.

25-27 июля

В дни с 25 по 27 июля посевы и пересадки лучше не проводить. Вместо этого стоит убрать старые растения, подготовить грядки к новым посадкам, просушить инвентарь, провести санитарную обрезку и очистить участок.

28-31 июля

А это уже финишная прямая для июльских посадок! В эти дни сеют укроп, салаты, кольраби, дайкон, обрабатывают растения от вредителей и следят за уровнем освещения, чтобы не допустить перегрева. Также это удачный момент для посева сидератов — горчицы, фацелии, овса, которые помогут обогатить почву перед августовскими работами.

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