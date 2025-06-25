Стиль жизни Садоводство и огород

Посевной календарь на июль 2025: что стоит сажать под палящим солнцем

Анастасия Жиденко, редактор сайта 25 июня 2025, 11:45
Лунный посевной календарь на июль
Фото Pexels

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