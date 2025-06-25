Посівний календар на липень 2025: що варто саджати під пекучим сонцем

Коли липневе сонце обпалює плечі, а грядки дарують перші плоди, саме час не зупинятись, а готувати другу хвилю врожаю!

Досвідчені садоводи знають, що липень — це не лише місяць збору, а й період нових посівів, догляду за культурами та підготовки землі до серпневої роботи.

Щоб усе встигнути — на допомогу приходить місячний посівний календар на липень 2025 року, який підкаже, коли працювати, а коли краще відпочити.

Місячний посівний календар на липень 2025

Липень — це можливість дати друге дихання твоєму городу. Використовуй сприятливі дні для нових посадок, обробки ґрунту та захисту рослин та несприятливі, щоб подбати про землю та приготуватися до ще щедрішого врожаю в серпні.

Сприятливі дні для посіву, посадок і догляду: 4-6 липня, 9 та 11 липня, 14-16 липня, 18-20 липня, 23 липня, 28-29 липня.

У ці дні добре проводити посів зелені, пересадку полуниці, внесення добрив, мульчування, а також обробку від шкідників та хвороб. Вологість, фаза Місяця та активність сокоруху в рослинах — на твоєму боці.

Нейтральні або умовно сприятливі дні: 2, 3, 7-8, 10, 12, 17, 21-22, 24, 27 липня.

Підходять для догляду за грядками, прополювання, підживлення, формування кущів. Але посіви в ці дні можуть не дати бажаного результату.

Несприятливі дні: утримайся від посівів 1 липня (Місяць переходить у нову фазу), 13 липня (Повний місяць), 25-26 липня та 30-31 липня (спадаючий Місяць в критичній фазі).

У ці дні краще не сіяти та не садити нічого. Натомість займися прибиранням, підготовкою ґрунту, технічними роботами чи просто відпочинь.

Місячний посадковий календар на липень — детально

1-5 липня

Початок місяця, з 1 по 5 липня, буде сприятливим для повторних посівів зелені, зокрема редиски, листового салату, кропу та базиліка. Саме в цей період також доцільно збирати ранню картоплю та прибирати часник, якщо його бадилля почало жовтіти. Добре буде і зайнятися пасинкуванням томатів, щоб не втрачати сили рослини на зайві пагони.

6-10 липня

У ці дні краще зосередитися на догляді за вже висадженими культурами — розпушити ґрунт, підживити його настоями на основі деревної золи, позбавитися бур’янів. Також можна сіяти цвітну капусту і броколі, особливо якщо ти хочеш отримати осінній урожай. У південних регіонах варто повторно висіяти квасолю й кабачки. Якщо ж на цибулі-сіянці підсохло перо — час її зібрати.

11-15 липня

У період з 11 по 15 липня активізується ріст теплолюбних овочів, тож важливо регулярно зрошувати грядки, особливо в теплицях. Саме в цей час проводять формування кущів огірків і томатів, видаляють нижнє листя у баклажанів. Ослаблені та зів’ялі рослини варто прибрати з грядки, щоби звільнити місце для нових швидкостиглих культур.

16-20 липня

У ці дати доцільно сіяти шпинат, коріандр, пекінську капусту. Також саме час висаджувати розсаду суниці — вона добре вкорінюється в стабільно теплу погоду. Важливо й провести профілактичну обробку рослин від хвороб, зокрема фітофтори та борошнистої роси.

21-24 липня

Наступний етап, із 21 по 24 липня, підходить для збору врожаю — зелені, кабачків, огірків, ранньої моркви. Також це хороший період для пересадки полуниці й обрізання вусів. Варто мульчувати грядки компостом або перегноєм, щоб зберегти вологу в ґрунті й підживити його природним способом.

25-27 липня

У дні з 25 по 27 липня посіви та пересадки краще не проводити. Натомість варто прибрати старі рослини, підготувати грядки до нових посадок, просушити інвентар, провести санітарну обрізку й очистити ділянку.

28-31 липня

А це вже фінішна пряма для липневих посадок! У ці дні сіють кріп, салати, кольрабі, дайкон, обробляють рослини від шкідників і слідкують за рівнем освітлення, щоб не допустити перегріву. Також це вдалий момент для посіву сидератів — гірчиці, фацелії, вівса, які допоможуть збагатити ґрунт перед серпневими роботами.

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