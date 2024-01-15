Новий рік — нова зачіска! Календар стрижок на січень 2024 — сприятливі дні

Січень — це час для нових починань та змін. А що може бути кращим способом оновити себе, ніж нова стрижка? Та важливо, аби зачіска точно принесла тобі бажаний результат — краще звіритися, чи сходяться твої плани із датою в календарі стрижок.

Місячний календар вважається одним з найстаріших способів визначення сприятливих та несприятливих днів для різних дій, включно зі стрижками. Наші предки здавна вважали, що фази Місяця безпосередньо впливають на зростання та здоров’я волосся.

Тому, якщо ти довіряєш місячному календарю та без нього не робиш жодних важливих справ, або ж просто хочеш спробувати такий спосіб, щоб отримати неперевершений результат після походу до перукаря, ми розповімо про місячний календар стрижок на січень 2024.

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Місячний календар стрижок на січень 2024: коли краще стригтися у січні

Сучасна наука досить скептично ставиться до впливу Місяця на різні аспекти життя людини. Та все ж, здавна наші предки пов’язували фази небесного світила з впливом на різні енергетичні та фізичні явища.

Тож, якщо ти хочеш спробувати змінити зачіску та обираєш день, коли краще стригтися у січні — підлаштуй свій запис під місячний календар стрижок.

Фази Місяця в січні 2024

Спадний Місяць: 1-10, 26-31 січня.

Новий Місяць: 11 січня.

Місяць, що зростає: 12−24 січня.

Повня: 25 січня.

Місячний календар стрижок на січень 2024

Перший місяць Нового 2024 року має достатньо не дуже багато днів, які підходять для зміни зачіски. Тож для надійності, краще запиши собі ці дати у календар, аби точно їх не пропустити.

Сприятливі дні: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 січня.

Несприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 січня.

Вдалі дати для оновлення волосся у січні 2024

11 січня

Це хороший день для зміни образу. Можеш сміливо фарбувати волосся та стригтися.

12 січня

Якщо плануєш візит до перукаря 12 січня — нова зачіска принесе тобі гарний настрій, а фарба триматиметься довгий час.

13 січня

Чудовий день для експериментів з волоссям. Укладка, стрижка, фарбування та різні доглядові процедури принесуть вдачу, а результат буде довго радувати.

16 січня

Це хороший день для стрижки, але враховуй, що волосся після цього відростатиме швидко.

17 січня

Відвідування перукарні 17 січня принесе тобі гарний настрій, тож можеш сміливо фарбуватися у яскраві чи робити нову зачіску.

18 січня

Спробуй приділити час у цей день своєму волоссю, адже отриманий результат тобі неодмінно сподобається.

19 січня

Ідеальний час для невеликих змін у твоєму образі. Це відмінний день для підстригання кінчиків або освіження твоєї звичної стрижки.

20 січня

Цей день чудово підходить для експериментів з кольором волосся. Якщо ти давно мріяла(-в) про зміну відтінку або хотіла(-в) спробувати щось зовсім нове, 20 січня — чудовий день для змін.

21 січня

Можливо, ти вже давно планувала(-в) кардинальну зміну стрижки або стилю. Тож не зволікай, адже цей день ідеально підходить для сміливих рішень та реалізації найсміливіших ідей.

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