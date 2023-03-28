Чтобы все запланированное удалось! Лунный календарь благоприятных дней на апрель 2023

Луна — красивое и романтическое небесное тело, которое влияет на твою жизнь больше, чем может казаться. И его функция выходит за рамки ночного фонарика.

Известно, что луна волнует море, благодаря ему происходят приливы и отливы. Но действительно волнуется не только вода, а и люди, просто на невидимых для глаза частотах.

Так, мы имеем удачные, нейтральные и неблагоприятные дни каждого месяца. Благодаря науке мы знаем наверняка, какие это даты, поэтому можем откладывать что-то важное до удачных чисел на календаре, а в неблагоприятные дни не беспокоиться, что что-то не получается.

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Что ты тоже был (-а) наготове, мы подготовили лунный календарь на апрель 2023, рассказали о его фазах и как они будут влиять на тебя.

Фазы Луны в апреле 2023

Растущая луна — 1-5 и 21-30 апреля.

Полнолуние — 6 апреля.

Нисходящая луна — 7-19 апреля.

Молодая луна — 20 апреля.

Лунный календарь удачных дней на апрель 2023

Хорошая новость, что благоприятных и нейтральных дней этого месяца будет гораздо больше, чем неблагоприятных. А именно, в апреле тебя ждет 16 благоприятных дней для новых свершений и осуществленных планов.

И все же пять дней этого месяца лучше уделить отдыху и воздержаться от дел или принятия важных решений.

Благоприятные дни: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30 апреля.

3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30 апреля. Неблагоприятные дни: 16, 18, 22, 24, 27 апреля.

Удачные дни в апреле 2023 года

Апрель 2023 года бьет все рекорды. Он порадует людей едва ли не самым большим количеством благоприятных дней, поэтому это прекрасная возможность открыть для себя новые занятия и планировать много дел.

3 — 4 апреля

В эти дни лучше всего завершать давние дела и переходить к новым творческим занятиям, которые доставляют тебе удовольствие и утешение.

Это также хорошие дни для веселого настроения и ярких впечатлений. Можешь планировать эмоциональные поездки, они доставят удовольствие и наполнят.

7 апреля

Первый день после полнолуния — прекрасное время, чтобы составлять планы и ставить перед собой достижимые цели. Луна поможет сосредоточиться и позволит выполнить то, на что обычно не хватает времени.

9 – 15 апреля

Эта неделя — лучшее время, чтобы уделить работе. Луна в этой фазе поможет сконцентрироваться и добиться желаемых результатов без истощения или выгорания от дел.

Также это хорошее время для финансовых транзакций, дорогих покупок и приятных подарков себе или родным.

17 апреля

Луна завершает свой цикл, а значит, время подводить итоги проделанной работы, рефлексировать и анализировать. Никуда не торопись в этот день, двигайся в своем размеренном темпе и все удастся.

20 апреля

На этот день приходится новый месяц, а значит, в пространстве будет много безумной энергетики для качественных изменений в жизни. Можешь сходить на шоппинг за новыми покупками, изменить стиль, прическу или даже местожительство.

Все, чтобы ты не задумал(-а) в этот день, обязательно удастся, поэтому не бойся рисковать и менять свою жизнь к лучшему.

21 апреля

Этот день хорош для новых покупок и начала ремонта. Также можно начинать собственное дело или закончить давно забытую задачу. Главное — преодолеть желание лежать и ничего не делать.

25-26 апреля

Эти дни прекрасно подойдут для обучения, изучения нового или работы в команде. Учеба может быть даже в неожиданных для тебя вещах, поэтому не отказывайся от шанса и бегом в мир творчества.

29-30 апреля

Это одни из самых положительных и энергетически мощных дней в месяце. Поэтому займись приятными ресурсными делами, удели время себе и своему здоровью, чтобы наполненное состояние перешло на новый месяц.

Неудачные дни в апреле 2023

В этом месяце будет всего пять дней, когда нужно отложить дела и законно избегать принятия важных решений, чтобы потом не пришлось о них сожалеть.

16 апреля

Отдохни от внешнего мира, побудь наедине с собой, своими мыслями и переживаниями. Дай себе просто побыть в моменте без чувства вины или тревоги — всем нужен отдых.

18 апреля

Можешь чувствовать усталость или даже апатию, однако не следует себя перегружать в этот день. Лучшим решением будет уехать на природу, чтобы наполниться ее красотой.

22 апреля

Может возникнуть конфликтная ситуация на работе или дома, однако не реагируй на негатив, чтобы подавленное настроение не перешло на следующий день.

24 апреля

День может принести несколько разочарований, однако не падай духом, ведь скоро все может измениться к лучшему.

27 апреля

Лучше всего в этот день не делать трудных или новых дел, ведь процесс может идти тяжело. Лучше всего заняться рутинной механической работой или посвятить его заботе о себе.

Неприятные ощущения могут добавить еще и магнитные бури. В какие дни в апреле может болеть голова, читай материал.

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