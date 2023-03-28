Щоб все заплановане вдалося! Місячний календар сприятливих днів на квітень 2023

Місяць — гарне й романтичне небесне тіло, яке впливає на твоє життя більше, ніж може здаватися. І його функція виходить далеко за межі нічного ліхтарика.

Відомо, що місяць хвилює море, завдяки йому відбуваються припливи й відпливи. Та насправді хвилюється не тільки вода, а й люди, просто на невидимих для ока частотах.

Так, ми маємо вдалі, нейтральні та несприятливі дні кожного місяця. Завдяки науці ми знаємо напевне, які це дати, тож можемо відкладати щось важливе, до вдалих чисел на календарі, а в несприятливі дні не тривожитися, що щось не виходить.

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Що ти теж був(-ла) напоготові, чи підготували для тебе місячний календар на квітень 2023, розповіли про його фази і як вони впливатимуть на тебе.

Фази Місяця у квітні 2023

Місяць, що зростає — 1-5 та 21-30 квітня.

Повня — 6 квітня.

Спадний Місяць — 7-19 квітня.

Молодик — 20 квітня.

Місячний календар вдалих днів на квітень 2023

Гарна новина, що сприятливих та нейтральних днів цього місяця буде набагато більше, ніж несприятливих. А саме, у квітні на тебе чекає аж 16 сприятливих днів для нових звершень та здійснених планів.

Та все ж п’ять днів цього місяця краще приділити відпочинку й утриматися від справ чи прийняття важливих рішень.

Сприятливі дні : 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30 квітня.

: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30 квітня. Несприятливі дні: 16, 18, 22, 24, 27 квітня.

Вдалі дні у квітні 2023 — детальний опис

Квітень 2023 б’є усі рекорди. Він потішить людей чи не найбільшою кількістю сприятливих днів, тож це прекрасна нагода, щоб відкрити для себе нові заняття й планувати багато справ.

3 -4 квітня

Цього дня найкраще завершувати давні справи та переходити до нових творчих занять, які приносять тобі задоволення та втіху.

Також це хороші дні для веселого настрою та яскравих вражень. Можеш планувати емоційні поїздки, вони принесуть задоволення та наповнять.

7 квітня

Перший день після повні — прекрасний час, щоб складати плани та ставити перед собою досяжні цілі. Місяць допоможе зосередитися й дасть сил виконати те, на що зазвичай не вистачає часу.

9 – 15 квітня

Цей тиєжень — найкращий час, щоб приділити роботі. Місяць у цій фазі допоможе сконцентруватися та досягти бажаних результатів без виснаження чи вигорання від справ.

Також це хороший час для фінансових транзакцій, дорогих покупок та приємних подарунків собі чи рідним.

17 квітня

Місяць завершує свій цикл, а отже час підбивати підсумки проробленої роботи, рефлексувати та аналізувати. Нікуди не поспішай цього дня, рухайся у своєму розміреному темпі й усе вдасться.

20 квітня

На цей день припадає новий місяць, а отже у просторі буде багато шаленої енергетики для якісних змін в житті. Можеш сходити на шопінг за новими покупками, змінити стиль, зачіску чи, навіть, місцепроживання.

Усе, щоб ти не задумав(-ла) у цей день обов’язково вдасться, тому не бійся ризикувати й змінювати своє життя на краще.

21 квітня

Цей день вдалий для нових покупок та початку ремонту. Також можна починати власну справу чи закінчити давно забуте завдання. Головне — перебороти бажання лежати й нічого не робити.

25-26 квітня

Ці дні прекрасно підійдуть для навчання, вивчення нового або роботи в команді. Навчання може бути навіть в неочікуваних для тебе речах, тому не відмовляйся від шансу та гайда у світ творчості.

29-30 квітня

Це одні з найбільш позитивних та енергетично потужних днів у місяці. Тому займися приємними ресурсними справами, приділи час собі та своєму здоров’ю, щоб наповнений стан перейшов на новий місяць.

Невдалі дні в квітні 2023

Цього місяця буде всього п’ять днів, коли треба відкласти справи та законно уникати прийняття важливих рішень, щоб потім не довелося про них жалкувати.

16 квітня

Відпочинь від зовнішнього світу, побудь наодинці з собою, своїми думками та переживаннями. Дай собі просто побути в моменті без почуття провини чи тривоги — усім треба відпочинок.

18 квітня

Можеш почувати втому чи навіть апатію, однак не слід себе перенавантажувати в цей день. Найкращим рішенням буде виїхати на природу, щоб наповнитися її красою.

22 квітня

Може виникнути конфліктна ситуація на роботі чи вдома, однак не реагуй на негатив, щоб пригнічений настрій не перейшов на наступний день.

24 квітня

День може принести кілька розчарувань, однак не падай духом, адже скоро все може змінитися на краще.

27 квітня

Найкраще в цей день не робити важких чи нових справ, адже процес може йти важко. Найкраще зайнятися рутинною механічною роботою або присвятити його турботі про себе.

Неприємних відчуттів можуть додати ще й магнітні бурі. В які дні у квітні може боліти голова, читай у матеріалі.

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