Ловы счастливые мгновения за хвост! Лунный календарь удачных дней на февраль 2024

Месяц, объединяющий в себе самые сильные морозы и мощную атмосферу любви, не может быть априори плохим. Однако иметь при себе подсказку как лунный календарь удачных дней всегда может быть хорошей идеей. Кто же откажется повысить вероятность добиться успеха во всех начинаниях?

Кроме того, пока год еще не набрал полных оборотов, ты можешь четко спланировать все свои дела по соответствующим датам и не переживать, что что-то не успеешь.

Но если тебя уже в начале этого года ждут испытания или ты хочешь найти новые возможности и стремиться к достижениям, то пользуйся на всякий случай календарем удачных дней. А что если на этот раз сработает?

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Фазы Луны в феврале 2024

Убывающая Луна: с 1-9, 25-29 февраля.

Новолуние: 10 февраля.

Растущая месяц: 11-23 февраля.

Полнолуние: 24 февраля.

Лунный календарь удачных дней на февраль 2024 года

Благоприятные дни: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 февраля.

Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28 февраля.

12 февраля

Хотя день и не отличается особенно в лунном календаре, но обещает быть достаточно удачным. Ведь именно 12 февраля лучше браться за любые начинания или планировать поездки. Да еще лучше будут удаваться переосмысления взаимоотношений, которые у тебя есть, чтобы вывести их на новый уровень.

13 февраля

Этот день не лучший, чтобы браться за какие-то дела, особенно если они нуждаются в высоком уровне планирования, точности и продуманности.

15 февраля

В противоположность предыдущей дате, 15 февраля может стать удачным днем для проведения финансовых операций и соглашений.

16 февраля

Еще один удачный день для новых начинаний и реализации давних идей. Кроме того, 16 февраля удачными будут поездки и переезды в новое жилье.

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17 февраля

Несмотря на то, что по календарю этот день считается недостаточно благоприятным, он точно не подойдет для того, чтобы сидеть и прятаться от мира. Лучше заняться физической активностью, спортом, особенно если это начинание давно приходилось откладывать на потом.

21 февраля

21 февраля и его канун — не лучший период как для финансовых операций, так и для личных дел. Ведь могут разразиться конфликты.

23 февраля

Хотя день не попал ни в одну из категорий удачного или не удачного разряда, но он хорошо подойдет для того, чтобы провести его в кругу семьи.

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