Лови щасливі миті за хвоста! Місячний календар вдалих днів на лютий 2024 року

Місяць, що поєднує у собі найлютіші морози та найпотужнішу атмосферу кохання, не може бути апріорі поганим. Однак мати при собі підказку як місячний календар вдалих днів завжди може бути хорошою ідеєю. Хто ж відмовиться підвищити ймовірність досягнути успіху у всіх починаннях?

Крім того, поки рік ще не набрав повних обертів, ти можеш чітко спланувати усі свої справи за відповідними датами та не перейматись, що щось не встигнеш.

Та якщо тебе вже на початку цього року чекають випробування чи ти прагнеш відшукати нові можливості й прагнеш досягнень, тоді користуйся на всякий випадок календарем вдалих днів. А що як цього разу спрацює?

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Спадний Місяць: з 1-9, 25-29 лютого.

Молодик: 10 лютого.

Місяць, що зростає: 11-23 лютого.

Повня: 24 лютого.

Місячний календар вдалих днів на лютий 2024

Сприятливі дні: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 лютого.

Несприятливі дні: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28 лютого.

12 лютого

Хоч день і не вирізняється особливо у місячному календарі, але обіцяє бути досить вдалим. Адже саме 12 лютого найкраще братись за будь-які починання чи планувати поїздки. Та ще краще вдаватимуться переосмислення взаємостосунків, які ти маєш, щоб вивести їх на новий рівень.

13 лютого

Цей день не найкращий, щоб братись за якісь справи, особливо, якщо вони потребують високого рівня планування, точності та продуманості.

15 лютого

На противагу попередній даті, 15 лютого може стати вдалим днем для проведення фінансових операцій та угод.

16 лютого

Ще один досить вдалий день для нових починань та реалізації давніх ідей. Крім того, 16 лютого вдалими будуть поїздки та переїзди в нове житло.

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17 лютого

Попри те, що за календарем цей день вважається не досить сприятливим, він точно не підійде для того, щоб сидіти та ховатись від світу. Краще зайнятись фізичною активністю, спортом, особливо, якщо це починання давно доводилось відкладати на потім.

21 лютого

21 лютого та його переддень — не найкращий період як для фінансових операцій, так і для особистих справ. Адже можуть спалахнути конфлікти.

23 лютого

Хоч день і не потрапив у жодну з категорій вдалого чи не вдалого розряду, але він добре підійде для того, щоб провести його у родинному колі.

Раніше ми також розповідали, яких дій слід уникати, щоб зробити високосний рік щасливим та успішним.

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