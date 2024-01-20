Високосний рік 2024: яких дій слід уникати, щоб зробити його щасливим та успішним

Високосний рік приходить раз в чотири роки. Справа в календарі, який враховує оберт Землі навколо Сонця. 2024 рік буде високосним, з 366 днями, враховуючи 29 лютого. Яких дій та звичок слід уникати, щоб зробити цей рік щасливим і успішним — читай у нашому матеріалі.

Що не можна робити у високосний рік

Назва “високосний” походить від латинського “bis sextus” – “другий шостий”, що вказує на додатковий день. Оскільки планета виконує повний оберт за близько 365 днів і 6 годин, додається додатковий день, щоб урівноважити календар і сонячний рік. Щоб зрозуміти, які роки високосні, потрібно подивитися на число року. Воно має ділитися на 4 без залишку. Нинішній високосний рік 2024 теж кратний 4-м.

Існують забобони та прикмети, пов’язані з високосним роком і всі вони йдуть коріннями в давнину.

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Найпоширеніша прикмета стосується одруження. Вважається, що у високосний рік не варто одружуватись. Забобонні пари побоюються, що шлюб в такий рік буде нещасливим, і краще відкласти церемонію на майбутнє. Рішення про одруження кожна пара приймає самостійно. І хоча статистика каже, що укладені у такі роки шлюби розпадаються не частіше за інших, проте забобон робить своє й у високосний рік українці дійсно менше одружуються.

Багато жінок побоюються народжувати у такий рік, боячись, що процес буде важким. Проте дитина, що з’явилася на світ 29 лютого, вважається благословенною.

Народні повір’я попереджають: змінювати місце проживання такого року небезпечно, а після переїзду мешканців постійно супроводжуватимуть проблеми.

Не можна починати нові справи, особливо важливі, у високосний рік вони не принесуть бажаного результату.

Не варто купувати нову нерухомість, вона не принесе добробуту.

Не починайте ремонт у будинку чи квартирі, він вам не принесе естетичної насолоди та закінчиться невдало.

Не варто у високосний рік змінювати роботи чи починати бізнес.

Не варто продавати дороге майно чи коштовності. Вони вам не принесуть прибутку і про це можна буде потім пошкодувати.

Науково ж ніяких підстав для таких забобонів немає. Справа кожного вірити — чи не вірити. І твоє щастя залежить лише від тебе, а не від кількості днів в календарі.

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