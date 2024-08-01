Посевной календарь на август 2024 года: благоприятные дни для посадки и сбора урожая

В августе садоводов и огородников ждет куча хлопот. Но есть и свой плюс — подавляющее большинство дел будет связано со сбором урожая, на заботу о котором потрачены месяцы кропотливого труда. А что еще будет ждать в последний день августа и каким делам лучше отдать предпочтение расскажет лунный посевной календарь на август 2024 года.

Лунный посевной календарь на август 2024 года: благоприятные даты

Большая часть месяца станет благоприятной для огородных дел. А неудачных и нейтральных будет гораздо меньше. Итак, какие дни лучше потратить на сбор урожая и посев, а в какие заняться другими делами?

Благоприятные дни: 1-2, 8-11, 12-17, 20-21, 24-25, 28-30 августа.

Неблагоприятные дни: 3-5, 19, 22-23 августа.

Нейтральные дни: 6-7, 18, 27-27, 31 августа.

Лунный посадочный календарь на август — подробно

1-2 августа: хорошие дни для прополки грядок, сбора ягод, фруктов и овощей для сушки. Тем, кто имеет скот, следует подумать о заготовке сена.

3-8 августа: можно подготовить черенки и заняться борьбой с вредителями. Рекомендуется собирать лекарственные травы, овощи и фрукты для засолки.

9-11 августа: удели внимание деревьям в саду. Установи подпорки и подготовь саженцы молодых деревьев, если планируешь высадку.

12-17 августа: следует разрыхлить почву и полить растения. Нелишним будет внести удобрения. Ягодные кусты можно пересадить. Также можно подготовить семена на следующий год.

18-22 августа: собери созревшие фрукты и овощи, особенно зерновые и корнеплоды. Можно срезать цветы, собрать семена, приготовить консервацию из ягод и заготовить грибы. Кусты смородины рекомендуется разделить на черенки.

23-24 августа: собираем и консервируем фрукты и ягоды, а еще готовим сок и вино. Также подходящий период для сушки грибов и пряных трав. Землю можно приготовить под озимые.

25-31 августа: лучше подкормить, разрыхлить и полить почву, обрезать сухие ветки у деревьев. Можно заняться заготовкой черенков, посеять укроп и петрушку в ящики. Продолжай консервировать, засаливать и сушить урожай.

Совсем скоро наступит осень, но это не значит, что посевной сезон завершился. Мы говорили, что можно сеять на зиму.

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