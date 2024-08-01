Посевной календарь на август 2024 года: благоприятные дни для посадки и сбора урожая

В августе садоводов и огородников ждет куча хлопот. Но есть и свой плюс — подавляющее большинство дел будет связано со сбором урожая, на заботу о котором потрачены месяцы кропотливого труда. А что еще будет ждать в последний день августа и каким делам лучше отдать предпочтение расскажет лунный посевной календарь на август 2024 года.
Большая часть месяца станет благоприятной для огородных дел. А неудачных и нейтральных будет гораздо меньше. Итак, какие дни лучше потратить на сбор урожая и посев, а в какие заняться другими делами?
1-2 августа: хорошие дни для прополки грядок, сбора ягод, фруктов и овощей для сушки. Тем, кто имеет скот, следует подумать о заготовке сена.
3-8 августа: можно подготовить черенки и заняться борьбой с вредителями. Рекомендуется собирать лекарственные травы, овощи и фрукты для засолки.
9-11 августа: удели внимание деревьям в саду. Установи подпорки и подготовь саженцы молодых деревьев, если планируешь высадку.
12-17 августа: следует разрыхлить почву и полить растения. Нелишним будет внести удобрения. Ягодные кусты можно пересадить. Также можно подготовить семена на следующий год.
18-22 августа: собери созревшие фрукты и овощи, особенно зерновые и корнеплоды. Можно срезать цветы, собрать семена, приготовить консервацию из ягод и заготовить грибы. Кусты смородины рекомендуется разделить на черенки.
23-24 августа: собираем и консервируем фрукты и ягоды, а еще готовим сок и вино. Также подходящий период для сушки грибов и пряных трав. Землю можно приготовить под озимые.
25-31 августа: лучше подкормить, разрыхлить и полить почву, обрезать сухие ветки у деревьев. Можно заняться заготовкой черенков, посеять укроп и петрушку в ящики. Продолжай консервировать, засаливать и сушить урожай.
Совсем скоро наступит осень, но это не значит, что посевной сезон завершился. Мы говорили, что можно сеять на зиму.
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