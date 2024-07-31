Можно ли садить огурцы в августе: особенности посадки в теплице и открытой почве

Ирина Танасийчук, редактор сайта 31 июля 2024, 18:30
можно ли сажать огурцы в августе
Фото: Unsplash

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