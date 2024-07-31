Можно ли садить огурцы в августе: особенности посадки в теплице и открытой почве

Огурцы обычно сажают весной, чтобы потом, собрав летом, начать готовить вкусную и хрустящую консервацию на зиму. Но всегда ли все должно быть по стандартному сценарию? На самом деле, некоторые огородники скажут, что огурцы можно сажать и позже, например, летом. Читай, можно ли сажать огурцы в августе, и что нужно знать.

Можно ли сажать огурцы в августе в теплице

Сажать огурцы в августе совсем не поздно, ведь есть сорта, которые дают первый урожай уже через 40 дней после появления ростков. Но нужно соблюдать важные правила.

В августе огурцы можно сажать только в тепличных условиях, поскольку плодоношение придется на холодное время года, а огурец любит тепло. В открытой почве за растением будет гораздо труднее ухаживать, а вероятность получить хороший урожай будет меньше.

Также следует выбрать сорт огурцов, который растет в конце лета, а приносит урожай осенью.

Лучше отдать предпочтение самоопыляющимся огурцам, потому что активность пчел в прохладный период минимальна.

Можно сеять проросшие семена, но лучше заранее подготовить рассаду. Несколько сухих семян нужно высадить в любую емкость, добавив почву и перегной.

Самые крепкие побеги через 10-14 дней надо рассадить в разные горшки, чтобы они чувствовали себя свободнее. А через 30 дней их можно высадить в грунт, в грядку или высокие ящики в теплице.

Огурцы любят влагу, поэтому нужно их поливать. Но в тепличных условиях в холодное время года образуется много конденсата, в том числе и от полива. Это становится причиной поражения растения грибком. Поэтому растение нужно поливать непосредственно под корешок, не попадая на листья, и утром.

В августе это лучше делать раз в неделю, осенью — 1 раз в 12-14 суток. Теплицу следует проветривать и следить, чтобы температура не была слишком низкой.

Растению также требуется прикорм. Органические и минеральные удобрения вносят в почву, но примерно 20% удобрений следует использовать в момент роста, а 80% — в период появления огурцов.

В качестве органических удобрений можно использовать коровий навоз, куриный помет или готовые смеси. В период снижения температуры на улице лучше добавить внекорневую подкормку из аммиачной селитры.

Посадка огурцов в августе: что еще следует знать

Сажать можно как семена, так и рассаду. Используется гнездовой метод: в каждую лунку на расстоянии 40-50 см выкладывают 2-3 саженца. После этого почву хорошо утрамбовывают. Нужно следить, что на растении не было желтых листьев и других дефектов. Такой саженец не сможет прижиться.

Для посева лучше отобрать семена большого размера. Проверить качество семян можно простым способом: на 1 литр воды добавить 50 граммов соли и записать семена. Через некоторое время некоторые семена всплывут на поверхность. Их лучше не высаживать.

Чтобы увеличить скорость всходов, семена можно прогревать в течение месяца до 30°C. После этого следует обработать их в растворе марганцовки и промыть водой. А еще можно использовать симуляторы роста из специализированных магазинов.

А когда в последний раз можно посадить огурцы? Огородники не советуют затягивать с этим слишком долго, а совершить посадку в конце июля — начале августа. Так больше шансов застать тёплую погоду, а уход будет менее требовательным.

Мы также подробно рассказывали, чем подкормить рассаду огурцов.

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