Посівний календар на серпень 2024: сприятливі дні для посадки та збору врожаю

У серпні на садівників та городників чекає купа клопотів. Але є і свій плюс — переважна більшість справ буде пов’язана зі збором врожаю, на турботу про який витрачено місяці кропіткої праці. А що ще чекатиме в останній день серпня та яким справам краще надати перевагу розповість місячний посівний календар на серпень 2024.
Більша частина місяця стане сприятливою для городніх справ. А невдалих та нейтральних буде набагато менше. Отже, які дні найкраще витратити на збір врожаю та посів, а в які — зайнятися іншими справами?
1-2 серпня: гарні дні для прополювання грядок, збору ягід, фруктів та овочів на сушіння. Тим, хто має худобу, варто подумати про заготівлю сіна.
3-8 серпня: можна підготувати живці та зайнятися боротьбою зі шкідниками. Рекомендовано збирати лікарські трави, овочі та фрукти для засолювання.
9-11 серпня: приділи увагу деревам у саду. Встанови підпірки та підготуй саджанці молодих дерев, якщо плануєш висадку.
12-17 серпня: варто розпушити ґрунт та полити рослини. Незайвим буде внести добрива. Ягідні кущі можна пересадити. Також можна підготувати насіння на наступний рік.
18-22 серпня: збери дозрілі фрукти та овочі, особливо зернові та коренеплоди. Можна зрізати квіти, зібрати насіння, приготувати консервацію з ягід та заготувати гриби. Кущі смородини рекомендовано поділити на живці.
23-24 серпні: збираємо та консервуємо фрукти та ягоди, а ще готуємо сік та вино. Також вдалий період для сушки грибів та пряних трав. Землю можна підготувати під озимі.
25-31 серпня: краще підживити, розпушити та полити ґрунт, обрізати сухі гілки у дерев. Можна зайнятися заготівлею живців, посіяти кріп і петрушку в ящики. Продовжуй консервувати, засолювати та сушити врожай.
Зовсім скоро наступить осінь, але це не означає, що посівний сезон завершився. Ми розповідали, що можна сіяти на зиму.
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