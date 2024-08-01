Посівний календар на серпень 2024: сприятливі дні для посадки та збору врожаю

У серпні на садівників та городників чекає купа клопотів. Але є і свій плюс — переважна більшість справ буде пов’язана зі збором врожаю, на турботу про який витрачено місяці кропіткої праці. А що ще чекатиме в останній день серпня та яким справам краще надати перевагу розповість місячний посівний календар на серпень 2024.

Місячний посівний календар на серпень 2024: сприятливі дати

Більша частина місяця стане сприятливою для городніх справ. А невдалих та нейтральних буде набагато менше. Отже, які дні найкраще витратити на збір врожаю та посів, а в які — зайнятися іншими справами?

Сприятливі дні: 1-2, 8-11, 12-17, 20-21, 24-25, 28-30 серпня.

Несприятливі дні: 3-5, 19, 22-23 серпня.

Нейтральні дні: 6-7, 18, 27-27, 31 серпня.

Місячний посадковий календар на серпень — детально

1-2 серпня: гарні дні для прополювання грядок, збору ягід, фруктів та овочів на сушіння. Тим, хто має худобу, варто подумати про заготівлю сіна.

3-8 серпня: можна підготувати живці та зайнятися боротьбою зі шкідниками. Рекомендовано збирати лікарські трави, овочі та фрукти для засолювання.

9-11 серпня: приділи увагу деревам у саду. Встанови підпірки та підготуй саджанці молодих дерев, якщо плануєш висадку.

12-17 серпня: варто розпушити ґрунт та полити рослини. Незайвим буде внести добрива. Ягідні кущі можна пересадити. Також можна підготувати насіння на наступний рік.

18-22 серпня: збери дозрілі фрукти та овочі, особливо зернові та коренеплоди. Можна зрізати квіти, зібрати насіння, приготувати консервацію з ягід та заготувати гриби. Кущі смородини рекомендовано поділити на живці.

23-24 серпні: збираємо та консервуємо фрукти та ягоди, а ще готуємо сік та вино. Також вдалий період для сушки грибів та пряних трав. Землю можна підготувати під озимі.

25-31 серпня: краще підживити, розпушити та полити ґрунт, обрізати сухі гілки у дерев. Можна зайнятися заготівлею живців, посіяти кріп і петрушку в ящики. Продовжуй консервувати, засолювати та сушити врожай.

Зовсім скоро наступить осінь, але це не означає, що посівний сезон завершився. Ми розповідали, що можна сіяти на зиму.

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