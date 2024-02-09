Для здоровой рассады подойдет все! Лунный посевной календарь садовода-огородника на февраль 2024

Февраль — именно это слово напоминает садоводам и огородникам, что скоро весна — а значит, придется начинать подготовку на полную. Однако сажать рассаду и ухаживать за садом можно и зимой. Читай в материале лунный посевной календарь садовода-огородника на февраль 2024. Мы собрали оптимальные даты для работ.

Лунный посевной календарь на февраль 2024 года

Благоприятные дни: 2-3, 6-8, 12, 15-16, 19-21, 29 февраля.

Неблагоприятные дни: 9-11, 13-14, 22, 24-27 февраля.

Нейтральные дни: 1, 4-5, 17-18, 23, 28 февраля.

В феврале, выбрав благоприятный и удобный день, ты можешь посадить такие культуры: томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки и патиссоны, тыквы, арбузы и дыни, капусту.

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В конце февраля можно сажать зелень, горох и фасоль, свеклу, морковь и редис, чеснок, дайкон и лук.

Кроме того, в благоприятные дни можно подрезать деревья, если хорошая погода. А еще пересаживать комнатные растения, сажать зелень на балконе, размножать растения и подкармливать их.

Читать по теме Лунный посевной календарь 2024 года: когда сеять и сажать растения Рассказываем о благоприятных днях для посева в 2024 году.

Календарь садовода-огородника на февраль 2024 — подробно

2-3 февраля

Два дня подряд будут отличными для высадки рассады или пересадки комнатных растений. Можно сажать артишок, редис в теплицах.

6-8 февраля

В эти дни можно поливать и подкармливать растения. Кроме этого можно посадить перец, томаты, петунию на рассаду.

12 февраля

Наиболее благоприятный день для посадки и заботы о растениях. Можно высаживать все виды растений, щедро поливать и подкармливать. Уделить немного времени в этот день можно и рассаде цветов.

15-16 февраля

Эти дни подойдут не только для высадки, но и для пересадки растений и рассады. Некоторые виды растений можно сажать в почву, если способствуют погодные условия, например шпинат.

19-21 февраля

Эти дни будут также благоприятны для высадки рассады и полива. Особенно для овощных культур и цветов.

29 февраля

Последний день февраля благоприятен для высадки рассады и семян картофеля. Если вырастить картофель из семян, можно вывести даже свой сорт!

Раньше мы рассказывали, как подготовить теплицу к весенней посадке.

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