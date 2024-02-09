Для здорової розсади підійде все! Місячний посівний календар садівника-городника на лютий 2024

Лютий — саме це слово нагадує садівникам та городникам, що скоро весна — а значить доведеться розпочинати підготовку на повну. Проте садити розсаду та доглядати за садом можна і взимку. Читай у матеріалі про місячний посівний календар садівника-городника на лютий 2024. Ми зібрали оптимальні дати для робіт.
В лютому, вибравши сприятливий та зручний день, ти можеш посадити такі культури: томати, огірки, перці, баклажани, кабачки та патисони, гарбузи, кавуни і дині, капусту.
Наприкінці лютого можна садити зелень, горох та квасолю, буряк, моркву і редиску, часник, дайкон і цибулю.
Крім цього, у сприятливі дні можна підрізати дерева, якщо хороша погода. А ще пересаджувати кімнатні рослини, садити зелень на балконі, розмножувати рослини та підживлювати їх.
Два дні поспіль будуть чудовими для висадки розсади чи пересаджування кімнатних рослин. Можна садити артишок, редис у теплицях.
У ці дні можна поливати та підживлювати рослини. Крім цього, можна посадити перець, томати, петунію на розсаду.
Найбільш сприятливий день місяця для посадки та турботи про рослини. Можна висаджувати всі види рослин, щедро поливати та підживлювати. Приділити трохи часу в цей день можна і розсаді квітів.
Ці дні підійдуть не тільки для висадки, а й для пересаджування рослин та розсади. Деякі види рослин можна саджати в ґрунт, якщо сприяють погодні умови, наприклад, шпинат.
Ці дні будуть також сприятливими для висадки розсади та поливу. Особливо для овочевих культур та квітів.
Останній день лютого сприятливий для висадки розсади та насіння картоплі. Якщо виростити картоплю з насіння, можна вивести навіть власний сорт!
Раніше ми розповідали, як підготувати теплицю до весняної посадки.
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