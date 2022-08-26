Магазины медтехники и ортопедических товаров в Киеве — всё для диагностики и восстановления

Болезни опорно-двигательной системы, реабилитация после травм и операций, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания — все это требует внимания и соответствующего лечения, а также определенных медицинских товаров. Бандажи, медтехника, реабилитационное оборудование, ортопедическая продукция — все это можно найти в одном месте. Если тебе нужна качественная медтехника в Киеве или ортопедические изделия по доступной цене — в магазине Медтехника Ортомедика ждут тебя.

Они предлагают широкий ассортимент товаров для здоровья и красоты, в том числе медицинское оборудование для профессиональных медучреждений, средства для реабилитации и большой выбор ортопедических изделий.

Реабилитация после травм

Часто обращаются люди, столкнувшиеся с травмами суставов и позвоночника. Вне зависимости от степени тяжести повреждения, в салоне ты найдешь все. У них есть:

бандажи различной степени фиксации;

массажеры, которые помогут в разрабатывании суставов;

ортопедическая обувь;

костыли, трости для ходьбы;

инвалидные коляски и другое реабилитационное оборудование.

При восстановлении после травмы важно, чтобы область повреждения была надежно защищена. Для этого требуется ограничить её от лишних нагрузок с помощью компрессионного бандажа. Такие изделия бывают различных видов и оказывают разную степень фиксирования (от мягкой профилактической до жесткой иммобилизирующей). В данном случае бандаж должен подбираться врачом-травматологом или реабилитологом индивидуально.

Если ты находишься на заключительном этапе восстановления, а твои суставы нуждаются в разработке — в магазине ты найдешь широкий перечень массажеров, игольчатые аппликаторы, а также кинезио тейпы и другое.

Реабилитация после операций

Операции — процесс хирургического вмешательства, который никогда не обходится без реабилитационного периода. В зависимости от зоны вмешательства и характера манипуляции, пациенту может понадобиться:

Послеоперационный бандаж. Такие изделия защищают прооперированную зону, предупреждают расхождение швов, нагноение ран и устраняют излишние нагрузки. В зависимости от области воздействия, бывают: грудные послеоперационные бандажи, абдоминальные пояса, бандажи, предназначенные для реабилитации после удаления паховой или пупочной грыжи. Опорные костыли. После операции тело пациента может быть физически ослаблено. В таком случае для обеспечения безопасности при самостоятельном передвижении используются костыли (подмышечные или подлокотные). В качестве опоры также могут применяться ходунки и трости. Компрессионное белье. Если операция проводилась на венах или после вмешательства существует повышенный риск отечности — в реабилитационном периоде используется компрессионный трикотаж, а также специальное компрессионное белье послеоперационное.

Это и многое другое ты найдешь в магазине Медтехника Ортомедика в Киеве. В салоне только сертифицированная продукция высокого качества. Специалисты помогут тебе при выборе нашей продукции и проконсультируют по всем вопросам.

Медтехника и ортопедия

Отдельное место среди ассортимента Медтехника Ортомедика занимают медицинские и ортопедические товары. Медтехника, купить которую ты можешь в сети, включает:

диагностическое оборудование для домашнего использования (глюкометры, пульсоксиметры, тонометры);

ингаляторы, а также небулайзеры;

лампы (бактерицидные, инфракрасные, синие, кварцеватели);

увлажнители воздуха;

профессиональное оборудование для клиник.

Также к специалистам часто обращаются люди с такими болезнями, как: плоскостопие, искривление позвоночника, вальгусные деформации, подагра. В данном случае они рекомендуют использовать ортопедические стельки и обувь, массажные коврики, корректирующие бандажи. Все это можно купить в Медтехника Ортомедика в Киеве.

Также любой посетитель салона может проверить ноги на плоскостопие абсолютно бесплатно. Для этого используют профессиональное оборудование, которое позволяет определить наличие патологии и ее стадию. Эксперты проведут бесплатную диагностику и предоставят рекомендации по дальнейшему лечению.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие обследования следует пройти перед беременностью.