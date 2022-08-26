Магазини медтехніки та ортопедичних товарів у Києві — все для реабілітації та відновлення

Хвороби опорно-рухової системи, реабілітація після травм та операцій, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання – все це потребує уваги та відповідного лікування, а також певних медичних товарів. Бандажі, медтехніка, реабілітаційне обладнання, ортопедична продукція — це можна знайти в одному місці. Якщо тобі потрібна якісна медтехніка у Києві або ортопедичні вироби за доступною ціною — магазин Медтехніка Ортомедика чекає.

Вони пропонують широкий асортимент товарів для здоров’я та краси, зокрема медичне обладнання для професійних медустанов, засоби для реабілітації та великий вибір ортопедичних виробів.

Реабілітація після травм

У магазин часто звертаються люди, які зіткнулися з травмами суглобів та хребта. Незалежно від ступеня тяжкості ушкодження, у салоні ви знайдете все. У магазині є:

бандажі різного ступеня фіксації;

масажери, які допоможуть у розробці суглобів;

ортопедичне взуття;

милиці, тростини для ходьби;

інвалідні візки та інше реабілітаційне обладнання.

При відновленні після травми важливо, щоб область пошкодження була надійно захищена. Для цього потрібно обмежити її від зайвих навантажень за допомогою компресійного бандажа. Такі вироби бувають різних видів і надають різний ступінь фіксування (від м’якої профілактичної до жорсткої іммобілізує).

У такому разі бандаж повинен підбиратися лікарем-травматологом чи реабілітологом індивідуально. Якщо ти знаходишся на заключному етапі відновлення, а твої суглоби потребують розробки — у магазині знайдеш широкий перелік масажерів, голчасті аплікатори, а також кінезіо тейпи тощо.

Реабілітація після операцій

Операції – процес хірургічного втручання, який ніколи не обходиться без реабілітаційного періоду. Залежно від зони втручання та характеру маніпуляції пацієнту може знадобитися:

Післяопераційний бандаж. Такі вироби захищають прооперовану зону, попереджають розбіжність швів, нагноєння ран та усувають зайві навантаження. Залежно від сфери впливу, бувають: грудні післяопераційні бандажі, абдомінальні пояси, бандажі, призначені для реабілітації після видалення пахової або пупкової грижі. Опорні милиці. Після операції тіло пацієнта може бути фізично ослаблене. У такому разі для безпеки при самостійному пересуванні використовуються милиці (пахвові або підлокітні). В якості опори також можуть застосовуватися ходунки та тростини. Компресійна білизна. Якщо операція проводилася на венах або після втручання, існує підвищений ризик набряклості — у реабілітаційному періоді використовується компресійний трикотаж, а також спеціальна компресійна післяопераційна білизна.

Це і багато іншого ти знайдеш в магазині Медтехніка Ортомедика у Києві. У салоні лише сертифікована продукція високої якості. Фахівці допоможуть тобі при виборі продукції та проконсультують з усіх питань.

Медтехніка та ортопедія

Окреме місце серед асортименту медтехніки Ортомедика займають медичні та ортопедичні товари. Медтехніка, купити яку ти можеш у нашій мережі, включає:

діагностичне обладнання для домашнього використання (глюкометр, пульсоксиметр, тонометр);

інгалятори та небулайзери;

лампи (бактерицидні, інфрачервоні, сині, кварцувачі);

зволожувачі повітря;професійне обладнання для клінік.

Також часто звертаються люди з такими хворобами, як плоскостопість, викривлення хребта, вальгусні деформації, подагра. В такому випадку спеціалісти рекомендують використовувати ортопедичні устілки та взуття, масажні килимки, бандажі, що коригують. Все це ви зможете придбати в Медтехніка Ортомедика у Києві.

Також будь-який відвідувач салону може перевірити ноги на плоскостопість абсолютно безкоштовно. Для цього там використовують професійне обладнання, яке дозволяє визначити наявність патології та її стадію. Експерти проведуть безкоштовну діагностику та нададуть рекомендації щодо подальшого лікування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які обстеження потрібно пройти перед вагітністю.