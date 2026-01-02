Календарь магнитных бурь в январе 2026: даты, в которые стоит больше времени уделить себе

На сайте Space Weather Prediction Center Национального управления океанических и атмосферных исследований США каждый день обновляется 27-дневный прогноз солнечной активности и геомагнитных индексов.

Читай, каким будет календарь магнитных бурь в январе 2026 года и в какие дни стоит подготовиться — в нашем материале.

Календарь магнитных бурь в январе 2026

Согласно прогнозу NOAA, в январе почти не предполагается сильных геомагнитных колебаний. Напомним, что магнитные бури классифицируются по шкале G (от G1 — слабая, до G5 — экстремальная) на основе индекса Kp.

1-4 января: слабая буря (G1), Kp=4. Кофе, крепкий черный чай, энергетики и алкоголь — они сужают сосуды или провоцируют скачки давления, что в сочетании с бурей может вызвать сильную головную боль, поэтому в эти дни следует не злоупотреблять этим.

9-10 января: слабая буря (G1), Kp=4. Дефицит сна — это главный враг во время магнитных бурь. Организму требуется больше ресурсов для адаптации.

12-14 января: слабая буря (G1), Kp=4. Не стоит планировать установку личных рекордов в спортзале или тяжелый физический труд — это будет дополнительным стрессом для организма.

17-18 января: слабая буря (G1), Kp=5. Старайся не вступать в конфликты и не брать на себя слишком много ответственных задач. Нервная система в такие дни становится более уязвимой.

19-20 января: слабая буря (G1), Kp=4.

21-22 января: слабая буря (G1), Kp=3.

Магнитные бури в январе 2026: факты, с которыми легче пережить геомагнитную активность

Немногие знают, что эпифиз чувствителен к изменениям электромагнитного фона. Магнитная буря может подавлять выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон и адаптацию организма. Поэтому вечером перед сном избегай гаджетов с синим светом и прими теплую ванную. Это поможет организму настроиться на отдых, несмотря на внешние возмущения.

Также магнитные бури оказывают влияние на тонус сосудов. Лучший способ тренировать их – контрастные водные процедуры. Если у тебя нет прямых противопоказаний со стороны сердечных заболеваний, начни утро с контрастного душа.

Иногда ты чувствуешь себя плохо только потому, что прочитал прогноз и ожидаешь ухудшения состояния. Это называется эффектом ноцебо. Не зацикливайся на датах. Принимай прогноз как напоминание о том, что стоит просто уделить себе чуть больше внимания: раньше лечь спать или прогуляться на свежем воздухе.

