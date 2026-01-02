Календар магнітних бур в січні 2026: дати, в які варто більше часу приділити собі

На сайті Space Weather Prediction Center Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США кожного дня оновлюється 27-денний прогноз сонячної активності та геомагнітних індексів.

Читай, який буде календар магнітних бур в січні 2026 року та в які дні варто підготуватися — в нашому матеріалі.

Календар магнітних бур в січні 2026

Згідно з прогнозом NOAA, в січні майже не передбачається сильних геомагнітних коливань. Нагадаємо, що магнітні бурі класифікуються за шкалою G (від G1 — слабка, до G5 — екстремальна) на основі індексу Kp.

1-4 січня: слабка буря (G1), Kp=4. Кава, міцний чорний чай, енергетики та алкоголь — вони звужують судини або провокують стрибки тиску, що в поєднанні з бурею може викликати сильний головний біль, тому в ці дні варто не зловживати цим.

9-10 січня: слабка буря (G1), Kp=4. Дефіцит сну — це головний ворог під час магнітних бур. Організму потрібно більше ресурсів для адаптації.

12-14 січня: слабка буря (G1), Kp=4. Не варто планувати встановлення особистих рекордів у спортзалі або важку фізичну працю — це буде додатковим стресом для організму.

17-18 січня: слабка буря (G1), Kp=5. Намагайся не вступати в конфлікти та не брати на себе занадто багато відповідальних завдань. Нервова система в такі дні стає більш вразливою.

19-20 січня: слабка буря (G1), Kp=4.

21-22 січня: слабка буря (G1), Kp=3.

Магнітні бурі в січні 2026: факти, з якими легше пережити геомагнітну активність

Мало хто знає, що епіфіз чутливий до змін електромагнітного фону. Магнітна буря може пригнічувати вироблення мелатоніну — гормону, який відповідає за сон та адаптацію організму. Тому ввечері перед сном уникай гаджетів із синім світлом та прийми теплу ванну. Це допоможе організму налаштуватися на відпочинок попри зовнішні збурення.

Також магнітні бурі впливають на тонус судин. Найкращий спосіб тренувати їх — контрастні водні процедури. Якщо у тебе немає прямих протипоказань зі сторони серцевих захворювань, почни ранок із контрастного душу.

Іноді ти почуваєшся погано лише тому, що прочитав/-ла прогноз і очікуєш погіршення стану. Це називається ефектом ноцебо. Не зациклюйся на датах. Сприймай прогноз як нагадування про те, що варто просто приділити собі трохи більше уваги: раніше лягти спати або прогулятися на свіжому повітрі.

