Экзотика будет радовать даже в морозы: как приготовить “манго” из тыквы на зиму

Конечно, осень радует сезонными продуктами, но так иногда хочется экзотических фруктов, которые не всегда можно найти в магазине. Удивительно, но их вкус можно воспроизвести из имеющихся. К примеру, можно приготовить “манго” из тыквы.
Такой десерт может услаждать вкусовые рецепторы не только один раз, но и всю зиму, если правильно закрыть это необычное варенье.
Как это сделать, сколько продуктов и времени придется потратить на это чудо? Узнаем дальше вместе.
Но не только варенье можно сделать из этого сезонного продукта. Читай, как приготовить тыквенные булочки с корицей.
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