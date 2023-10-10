Экзотика будет радовать даже в морозы: как приготовить “манго” из тыквы на зиму

Конечно, осень радует сезонными продуктами, но так иногда хочется экзотических фруктов, которые не всегда можно найти в магазине. Удивительно, но их вкус можно воспроизвести из имеющихся. К примеру, можно приготовить “манго” из тыквы.

Такой десерт может услаждать вкусовые рецепторы не только один раз, но и всю зиму, если правильно закрыть это необычное варенье.

Как это сделать, сколько продуктов и времени придется потратить на это чудо? Узнаем дальше вместе.

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Ингредиенты для “манго” из тыквы

тыква — 1 килограмм

апельсин — 1 штука

лимон — 1 штука

сахар — 250 граммов

лимонная кислота — 5 граммов

Способ приготовления “манго” из тыквы

Первое, что нужно сделать, это промыть тыкву под проточной водой, очистить от мякоти и кожуры. После этого можно порезать средними кубиками и переложить в глубокую миску. Также следует хорошо промыть апельсин и лимон, затем оставить их в кипятке на одну минуту. Далее их можно нарезать кубиками вместе с кожурой. Теперь можно смешать тыкву, апельсин и лимон, после чего добавить к ним сахар, лимонную кислоту и тщательно перемешать. После смесь следует оставить стоять на пять часов при комнатной температуре. Пока тыквенная смесь ждет своего звездного времени, необходимо подготовить банки и крышечки, чтобы надолго сохранить незабываемый вкус. Поэтому следует промыть баночки и простерилизовать их, а крышечки обработать кипятком или прокипятить. Когда тыквенная смесь настоится, ее можно разложить в стерилизованные банки и закрыть крышками. После этого нужно поставить греться на плиту большую кастрюлю. На ее дно положить марлю, сложенную в несколько слоев, а на нее поставить банки со смесью и залить их водой не до конца. Затем можно банки закрыть крышками герметично и дать банкам остыть. А дальше? Остается только наслаждаться неожиданным вкусом “манго” из тыквы.

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