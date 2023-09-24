Уютная пряная осень на твоем столе: как приготовить суп-пюре из тыквы

Суп-пюре из тыквы — украшение осеннего меню. С этим ароматным супом можно почувствовать тёплую и уютную атмосферу осени.
Тыквенный суп-пюре можно готовить разными способами, можно делать как сладким, так и соленым, добавлять яблоки, разный сыр или даже томаты.
Мы расскажем о самом просто рецепте супа-пюре из тыквы.
Ингредиенты для супа-пюре из тыквы:
Для подачи:
Подавать суп-пюре из тыквы можно с тыквенными семечками, также посыпать кунжутом или сухариками.
Из тыквы можно приготовить много разных блюд. Ранее мы рассказывали рецепт тыквенного пирога.
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