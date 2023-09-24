Уютная пряная осень на твоем столе: как приготовить суп-пюре из тыквы

Суп-пюре из тыквы — украшение осеннего меню. С этим ароматным супом можно почувствовать тёплую и уютную атмосферу осени.

Тыквенный суп-пюре можно готовить разными способами, можно делать как сладким, так и соленым, добавлять яблоки, разный сыр или даже томаты.

Мы расскажем о самом просто рецепте супа-пюре из тыквы.

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Как приготовить суп-пюре из тыквы

Ингредиенты для супа-пюре из тыквы:

тыква — 1 кг

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

бульон овощной или вода (кипяток) — примерно 1 л

соль — по вкусу

перец чёрный свежемолотый — по вкусу

масло оливковое — для жарки

Для подачи:

кунжут

семена тыквенные

зелень

Приготовление супа-пюре из тыквы

Прежде всего, надо подготовить все овощи — помыть и почистить. Тыкву нарезать средними кубиками, а лук, чеснок и морковь — мелко. Лук и чеснок надо обжарить на оливковом масле до прозрачности, добавить морковь до полуготовности. Потом добавить тыкву и слегка обжарить, тушить в течение 5 минут. Чтоб у пюре был насыщенный вкус, можно заранее сварить овощной бульон, также можно использовать просто кипяток. Залить обжаренные овощи в кастрюле так, чтобы жидкость покрыла овощи. Довести все до кипения, убавить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Суп варить на медленном огне, пока тыква не станет мягкой. После этого слить воду через сито в отдельную емкость. Овощи взбить в блендере, постепенно добавляя бульон. Регулировать густоту пюре по своему усмотрению. Довести его до однородной массы. Добавить специи по вкусу.

Подавать суп-пюре из тыквы можно с тыквенными семечками, также посыпать кунжутом или сухариками.

Из тыквы можно приготовить много разных блюд. Ранее мы рассказывали рецепт тыквенного пирога.

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