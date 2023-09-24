Їжа та рецепти

Затишна пряна осінь на твоєму столі: як приготувати суп-пюре з гарбуза

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Вересня 2023, 17:00
Суп-пюре з гарбуза: рецепт приготування супу з гарбуза
Фото: Pexels

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