Затишна пряна осінь на твоєму столі: як приготувати суп-пюре з гарбуза

Суп-пюре з гарбуза — прикраса осіннього меню. З цим ароматним супом можна відчути теплу та затишну атмосферу осені.

Гарбузовий суп-пюре можна готувати різними способами, можна робити як солодким, так і солоним, додавати яблука, сир або навіть томати.

Ми розповімо про найпростіший рецепт супу-пюре з гарбуза.

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Як приготувати суп-пюре з гарбуза

Інгредієнти для супу-пюре з гарбуза:

гарбуз — 1 кг

цибуля ріпчаста — 1 шт.

морква — 1 шт.

часник — 3 зубчики

бульйон овочевий або вода (окріп) — приблизно 1 л

сіль — до смаку

перець чорний свіжомелений — до смаку

олія оливкова — для смаження

Для подачі:

кунжут

насіння гарбузове

зелень

Приготування супу-пюре з гарбуза

Насамперед треба підготувати всі овочі — помити та почистити. Гарбуз нарізати середніми кубиками, а цибулю, часник та моркву — дрібно. Цибулю та часник треба обсмажити на оливковій олії до прозорості, додати моркву до напівготовності. Потім додати гарбуз і злегка обсмажити, тушкувати протягом 5 хвилин. Щоб у пюре був насичений смак, можна заздалегідь зварити овочевий бульйон, а також можна використовувати просто окріп. Залити обсмажені овочі в каструлі так, щоб рідина їх повністю покрила. Довести до кипіння, зменшити вогонь і накрити каструлю кришкою. Суп варити на повільному вогні, поки гарбуз не стане м’яким. Після цього злити воду через сито в окрему місткість. Овочі збити у блендері, поступово додаючи бульйон. Регулювати густоту пюре на власний розсуд. Довести його до однорідної маси. Додати спеції до смаку.

Подавати суп-пюре з гарбуза можна з гарбузовим насінням, також посипати кунжутом або сухариками.

З гарбуза можна приготувати багато різних страв. Раніше ми розповідали рецепт гарбузового пирога.

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