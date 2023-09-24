Затишна пряна осінь на твоєму столі: як приготувати суп-пюре з гарбуза

Суп-пюре з гарбуза — прикраса осіннього меню. З цим ароматним супом можна відчути теплу та затишну атмосферу осені.
Гарбузовий суп-пюре можна готувати різними способами, можна робити як солодким, так і солоним, додавати яблука, сир або навіть томати.
Ми розповімо про найпростіший рецепт супу-пюре з гарбуза.
Інгредієнти для супу-пюре з гарбуза:
Для подачі:
Подавати суп-пюре з гарбуза можна з гарбузовим насінням, також посипати кунжутом або сухариками.
З гарбуза можна приготувати багато різних страв. Раніше ми розповідали рецепт гарбузового пирога.
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