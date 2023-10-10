Екзотика буде тішити навіть у морози: як приготувати “манго” з гарбуза на зиму

Звісно, осінь тішить сезонними продуктами, але так іноді хочеться екзотичних фруктів, які не завжди можна знайти у магазині. На диво, їхній смак можна відтворити з наявних. Наприклад, можна приготувати “манго” з гарбуза.
Такий десерт може тішити смакові рецептори не лише один раз, але й всю зиму, якщо правильно приготувати це незвичайне варення.
Як це зробити, скільки продуктів та часу доведеться витратити на це диво? Дізнаємось далі разом.
Та не лише варення можна зробити з цього сезонного продукту. Читай, як приготувати гарбузові булочки з корицею.
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