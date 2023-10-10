Екзотика буде тішити навіть у морози: як приготувати “манго” з гарбуза на зиму

Звісно, осінь тішить сезонними продуктами, але так іноді хочеться екзотичних фруктів, які не завжди можна знайти у магазині. На диво, їхній смак можна відтворити з наявних. Наприклад, можна приготувати “манго” з гарбуза.

Такий десерт може тішити смакові рецептори не лише один раз, але й всю зиму, якщо правильно приготувати це незвичайне варення.

Як це зробити, скільки продуктів та часу доведеться витратити на це диво? Дізнаємось далі разом.

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Інгредієнти для “манго” з гарбуза

гарбуз — 1 кілограм

апельсин — 1 штука

лимон — 1 штука

цукор — 250 грамів

лимонна кислота — 5 грамів

Спосіб приготування “манго” з гарбуза

Перше, що потрібно зробити, це промити гарбуз під проточною водою, очистити від м’якоті та шкірки. Після цього його можна порізати середніми кубиками та перекласти у глибоку миску. Також варто добре промити апельсин та лимон, а потім залити їх окропом та залишити так на одну хвилину. Далі їх можна нарізати кубиками разом зі шкіркою. Тепер можна змішати гарбуз, апельсин та лимон, після чого додати до них цукор, лимонну кислоту та ретельно перемішати. Після суміш варто залишити стояти на п’ять годин за кімнатної температури. Поки гарбузова суміш чекає свого зіркового часу, необхідно підготувати банки та кришечки, щоб зберегти незабутній смак надовго. Тож варто промити баночки та простерилізувати їх, а кришечки обробити окропом чи прокип’ятити. Коли гарбузова суміш настоїться, її можна буде розкласти у стерилізовані банки та закрити кришками. Після цього необхідно поставити грітись на плиту велику каструлю. На її дно покласти заздалегідь марлю, складену у декілька шарів, а на неї поставити банки із сумішшю та залити їх водою не до кінця. Потім можна банки закрити кришками герметично та дати банкам вистигнути. А далі? Залишається тільки тішитись неочікуваним смаком “манго” з гарбуза.

Та не лише варення можна зробити з цього сезонного продукту. Читай, як приготувати гарбузові булочки з корицею.

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