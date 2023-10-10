Їжа та рецепти

Екзотика буде тішити навіть у морози: як приготувати “манго” з гарбуза на зиму

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 13:22
манго з гарбуза
Фото: Pexels

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