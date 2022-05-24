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Мариуполь — зона экологической катастрофы: море вымирает от химикатов с завода, а город захлебывается в хаотических массовых захоронениях

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 24 мая 2022, 21:29
Екологічна катастрофа у Маріуполі - Азовське море може вимерти
Фото: Telegram

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