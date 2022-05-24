Мариуполь — зона экологической катастрофы: море вымирает от химикатов с завода, а город захлебывается в хаотических массовых захоронениях

Несколько дней назад Украину всколыхнула новость, что Азовское море может полностью вымереть. Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Угроза полного вымирания Азовского моря

Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Дальше опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море, — говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мировое сообщество помочь, чтобы на Азовсталь допустили международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

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Впрочем, сероводород — не самая большая угроза, говорит эксклюзивно для Вікон эколог Владислав Балинский. По мнению эксперта, гораздо большую опасность окружающей среде могут представлять высокие концентрации солей тяжелых металлов, образующихся при производстве стали (висмута, ртути, меди, никеля, свинца), а также оксидов серы в виде сернистого ангидрида и серной кислоты.

— Соли тяжелых металлов, растворенные в воде, могут передаваться пищевыми цепочками и аккумулироваться в организмах дельфинов, морских птиц и людей, употребляющих морепродукты.

Тяжелые металлы могут вызвать острые отравления или постепенно накапливаться в организме, что приводит к угнетению иммунитета и целому ряду хронических заболеваний.

Но для того, чтобы делать выводы о том, сколько загрязняющих веществ накопилось в воде и на дне, необходимо сделать пробы из отстойников, — рассказывает Владислав Балинский.

Город на пороге вспышки инфекционных заболеваний

Но уничтоженный металлургический завод и угроза утечки химикатов — не единственная проблема в городе. Хаотические массовые захоронения прямо во дворах жилых домов и разлагающиеся тела тоже очень сильно влияют на экологию.

Город стоит на пороге вспышки инфекционных заболеваний, заявил мэр Мариуполя в эфире телемарафона.

— 100 тысяч человек продолжают жить без воды. Канализация не работает. По всему городу находятся хаотические захоронения.

Во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду.

Поэтому нам нужны стойкие зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев. Вместе с международными партнерами должны сделать все, чтобы спасти людей, — Вадим Бойченко.

Из-за постоянных бомбардировок российскими ракетами в Мариуполе уже почти не осталось уцелевших домов. Впрочем, там до сих пор находятся местные жители, вынужденные жить в бесчеловечных условиях.

Ведь возможности уехать просто нет. Число жертв и пострадавших за три месяца войны доподлинно неизвестно.

Действительно, война в Украине, пожалуй, наиболее задокументирована за все времена. Видео из нагрудной камеры парамедика полка Азов Тайры показывает разрушение Мариуполя в результате вражеских атак. Смотри, что медику перед пленом удалось зафиксировать в заблокированном россиянами городе.