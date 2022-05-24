Маріуполь — зона екологічної катастрофи: море вимирає від хімікатів із заводу, а місто захлинається в хаотичних масових похованнях

Кілька днів тому Україну сколихнула новина, що Азовське море може повністю вимерти. Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Загроза повного вимирання Азовського моря

Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування Азовсталі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів, — йдеться у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав світову спільноту допомогти, аби на Азовсталь допустили міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічної катастрофи світового рівня.

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Утім сірководень — не найбільша загроза, каже ексклюзивно для Вікон еколог Владислав Балінський. На думку експерта, набагато більшу небезпеку довкіллю можуть нести високі концентрації солей важких металів, що утворюються під час виробництва сталі (вісмуту, ртуті, міді, нікелю, свинцю), а також оксидів сірки у вигляді сірчистого ангідриду та сірчаної кислоти.

— Солі важких металів, розчинені у воді, можуть передаватися харчовими ланцюжками й акумулюватися в організмах дельфінів, морських птахів і людей, що вживають морепродукти.

Важкі метали можуть викликати гострі отруєння або поступово накопичуватися в організмі, що призводить до пригнічення імунітету та цілого ряду хронічних захворювань.

Але для того, щоб робити висновки про те, скільки забруднювальних речовин накопичилося у воді та на дні, необхідно зробити проби з відстійників, — розповідає Владислав Балінський.

Місто на порозі спалаху інфекційних захворювань

Але знищений металургійний завод і загроза витоку хімікатів — не єдина проблема у місті. Хаотичні масові поховання просто у дворах житлових будинків, тіла, що розкладаються, теж дуже сильно впливають на екологію.

Місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань, заявив мер Маріуполя в ефірі телемарафону Єдині новини.

— 100 тисяч жителів продовжують жити без води. Каналізація не працює. По всьому місту знаходяться хаотичні поховання.

Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть воду.

Тому нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців. Разом з міжнародними партнерами маємо зробити все, щоб врятувати людей, — Вадим Бойченко.

Через постійні бомбардування російськими ракетами в Маріуполі вже майже не залишилося вцілілих будинків. Утім там і досі знаходяться місцеві мешканці, що вимушені жити у нелюдських умовах.

Адже можливості виїхати просто немає. Кількість жертв та постраждалих за три місяці війни достеменно невідома.

Справді, війна в Україні, мабуть, найбільш задокументована за всі часи. Відео з нагрудної камери парамедика полку Азов Тайри показує руйнування Маріуполя внаслідок ворожих атак. Дивись, що медику перед полоном вдалось зафіксувати в заблокованому росіянами місті.