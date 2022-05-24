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Маріуполь — зона екологічної катастрофи: море вимирає від хімікатів із заводу, а місто захлинається в хаотичних масових похованнях

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 24 Травня 2022, 21:29
Маріуполь — зона екологічної катастрофи: море вимирає від хімікатів із заводу, а місто захлинається в хаотичних масових похованнях
Фото: Telegram

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