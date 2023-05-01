И все вокруг станет цветным! Лунный посевной календарь на май 2023 года

Украинцы всегда отличались умением создавать что-нибудь новое, и даже работа на огороде и в саду не становится исключением. А многие садоводы и огородники еще и могут удивить коллег из-за границы своим любимым лунным посевным календарем.

Он может помочь как уже ярым профессионалам, так и любителям постичь все величие работы с растениями, что одновременно напоминает научный и магический процесс.

Почему бы тогда не согласовать свой рабочий календарь с посевным и не попробовать свои силы в новом, но точно увлекательном деле?

Лунный посевной календарь на май 2023 года

Благоприятные дни для посева:

3 мая;

4 мая;

6 мая;

7 мая;

10 мая;

11 мая;

23 мая;

24 мая;

30 мая;

31 мая.

Неблагоприятные дни для посева:

12 мая;

19 мая;

26 мая.

Календарь садовода-огородника на май 2023 года — детально

1–3 мая

Начало мая лучше всего подходит для того, чтобы прополоть сорняки и бороться с вредителями. Также в эти дни следует хорошо поливать свой будущий урожай. Сажать следует капусту, огурцы, чеснок, лук, бобовые и любую зелень.

4–6 мая

Период достаточно неоднообразен для работы на огороде и в саду. 4 мая рекомендуется сажать баклажаны, чеснок, лук, зелень, перец, различные виды капусты, тыкву, сельдерей и травянистые многолетники. А вот 5 мая лучше отдохнуть. Вернуться на огород можно будет на следующий день и продолжить сажать свеклу, батат, морковь, пастернак, редьку, разную зелень, травы. В саду следует высадить кусты ягод, например, малины или смородины.

7–8 мая

В эти дни лучше сажать картофель, кукурузу, редис, перец, чеснок, салат, пряности, лекарственные растения, а также цветы. Кроме того, можно белить деревья, обрезать усы клубники и подкармливать растения, а вот корни и ветки у деревьев и кустов — не стоит.

9–12 мая

Лучше всего в это время сажать картофель, тыкву, кабачки, капусту, лук и чеснок. В саду следует провести санитарную обрезку. Кроме того, рекомендуется обильно поливать в эти дни деревья и кустарники, а также высадить многолетние цветы и вечнозеленые растения.

13–15 мая

Едва ли не лучший период для высадки огурцов, помидоров, перца и капусты. Также можно посадить картофель, кабачки, сельдерей и тыкву. В саду следует высадить кустовые культуры. А вот подкормку минеральными удобрениями и обрезку деревьев и кустов все же стоит отложить.

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16–20 мая

Все эти дни не очень подходят для работы в огороде и саду. Единственное, что можно сделать, — разрыхлить почву, перекопать грядки, прополоть сорняки и подрезать на растениях сухие ветки.

21–24 мая

Эти дни подходят для высадки гороха, фасоли, клубники, арбузов и дынь. Также можно обрезать деревья, провести прививку и пасынкование растений.

25–26 мая

Не лучший период для работы в огороде или в саду. Поэтому следует провести эти дни с пользой для себя, чтобы потом были силы на работу с растениями.

27–29 мая

Картофель, редис, перец, зелень — эти растения лучше всего будут себя чувствовать, если их посадить в период 27–29 мая. В саду можно попытаться посадить сирень и жасмин, а также обработать деревья от вредителей.

30–31 мая

Этот период благоприятен для высадки картофеля, редиса, капусты, огурцы, помидоры и бобовые. В саду можно посадить многолетние цветы и кусты ягод.

Но иногда стоит обратить внимание на домашний сад. Читай пять полезных советов по уходу за комнатными растениями.

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