Международный день толерантности 2023: дата, интересные факты и как отмечают

Ежегодно 16 ноября отмечается Международный день толерантности. Его ввели в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 году Декларации принципов терпимости, в основу которой заложили положения, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека.

Международный день толерантности 2023: что известно об этой дате — читай в материале.

Международный день толерантности 2023: суть праздника

Толерантностью называют уважение к человеческой индивидуальности. В этот день говорят о важности признания основополагающих прав и свобод человека, принятии и правильном понимании разнообразия культур и самых разных форм самовыражения.

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Важно понимать, что принципы и положения равенства закреплены в международном законодательстве (как и в национальном). По закону, все люди свободны и равны в своих правах.

Международный день толерантности: история праздника

В 1995 году 16 ноября государства, являющиеся членами ЮНЕСКО, приняли Декларацию принципов толерантности.

Она подтверждает тот факт, что толерантность — понимание мультикультурности современного мира, проявление уважения, любви и терпимости.

Что все люди разные, однако равны в своих правах. Толерантность — это свобода, справедливость и беспристрастность. Она предоставляет каждому человеку равные возможности для развития.

День толерантности 2023: для чего придумали и традиции в этот день

В Международный день толерантности в школах и других учебных заведениях работники образования рассказывают учащимся о важности уважения друг к другу.

Праздник призван уважать личность друг друга. Таким образом мы сможем сохранить индивидуальность. Дата призвана ценить особенности людей и не испытывать ненависти к ним.

Когда день толерантности и что известно об этом дне

Международный день толерантности был основан в 1995 году. Тогда же была основана премия имени Маданжит Сингха. Ею награждают людей, активно борющихся за толерантность и ненасилие.

Этот день также напоминает человечеству о том, что таким явлениям как насилие, религиозное преследование и прочее, не место в современном мире.

Кроме лекций в учебных заведениях, в этот день в мире проводятся акции, направленные против экстремизма, разнообразных форм дискриминации и проявлений нетерпимости.

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