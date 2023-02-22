От страстного красного до насыщенного кобальтового — самые модные оттенки сезона весна 2023

Солнышко все чаще радует за окном, а день становится все длиннее. В душе неизбежно появляется приподнятое настроение и желание внести изменения в привычную жизнь.
Так почему бы не начать с ревизии своего гардероба? Читай, какие цвета будут главными в весеннем сезоне 2023 года и как их комбинировать в стильные образы.
По версии Института цвета Pantone, малиново-красный тон Viva Magenta — самый модный цвет 2023 года. Практически каждый бренд одежды имеет в новых коллекциях вещи или аксессуары этого оттенка.
Так что позволь себе почувствовать малиново-красное наслаждение этой весной.
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Допис, поширений PANTONE (@pantone)
Малиново-красный оттенок насыщенный и яркий, поэтому подбирать цвета к нему лучше с осторожностью, чтобы не перегрузить образ. Вот некоторые из лучших вариантов комбинирования с Viva Magenta:
Эти цветовые комбинации довольно универсальные, но не забывай, что можно экспериментировать со своим собственным стилем и подбирать цвета, которые тебе по душе.
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Допис, поширений Lunara Alquila (@lunaraalquila)
Всем известно, что красный — цвет любви и страсти. Так что этот оттенок практически никогда не выходит из моды, а остается старой доброй классикой фэшн-индустрии.
В коллекциях весна-лето 2023 можно найти разные оттенки красного — от насыщенного яркого до бордового. Но предлагаем попробовать огненно-красный цвет Fiery Red, если не боишься привлекать к себе внимание, конечно.
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Допис, поширений Alexander McQueen (@alexandermcqueen)
Яркий красный цвет можно сочетать с другими оттенками, чтобы создать разнообразные образы. Вот несколько вариантов гармонических комбинаций:
Эти цветовые комбинации могут помочь тебе создать яркий и стильный образ, но не забывай, что твой личный стиль и предпочтения всегда должны быть на первом месте.
Если осенью-зимой 2022/2023 одним из главных трендов был кукольный насыщенный розовый, как у Барби с 90-х, то весной этот цвет появится на полках магазинов в нежных и пастельных оттенках. Будь желанной и женственной с розовыми образами!
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Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)
Комбинировать розовый можно подобно другим красным оттенкам. Идеальными сочетаниями считаются:
Экспериментируй и находи свое!
Деним уже давно полюбился людям во всем мире за свою универсальность и практичность. Поэтому дизайнеры смирились с этим и даже не пытаются вытеснить его чем-нибудь другим.
Из года в год модные бренды просто освежают классический джинсовый цвет, внося экстравагантные нотки и дерзость.
Весной 2023 года на пике популярности будут вещи и аксессуары с намеренно состаренным эффектом. Есть джинсы, которые раньше было стыдно надеть на улицу? Самое время доставать их из шкафа!
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Допис, поширений GIVENCHY (@givenchy)
Винтажный деним можно комбинировать со многими разными цветами. Вот несколько идей:
В общем, деним — это очень универсальный материал, который хорошо сочетается со многими цветами. Следует экспериментировать и находить собственный стиль.
Насыщенный, яркий, глубокий кобальтовый невозможно обойти своим вниманием. В сезоне весна-лето 2023 можно будет встретить разнообразные синие мини- и макси-платья, костюмы, юбки и пальто.
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Допис, поширений Off-White™ (@off____white)
Кобальтовый — это красивый и насыщенный оттенок, хорошо сочетающийся со многими цветами. Попробуй добавить к образу:
Уже сейчас можно понемногу начинать прятать теплые зимние куртки и отдавать предпочтение легкой весенней одежде. Читай, что будет в тренде этого сезона.
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