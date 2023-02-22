От страстного красного до насыщенного кобальтового — самые модные оттенки сезона весна 2023

Солнышко все чаще радует за окном, а день становится все длиннее. В душе неизбежно появляется приподнятое настроение и желание внести изменения в привычную жизнь.

Так почему бы не начать с ревизии своего гардероба? Читай, какие цвета будут главными в весеннем сезоне 2023 года и как их комбинировать в стильные образы.

Малиново-красное наслаждение

По версии Института цвета Pantone, малиново-красный тон Viva Magenta — самый модный цвет 2023 года. Практически каждый бренд одежды имеет в новых коллекциях вещи или аксессуары этого оттенка.

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Так что позволь себе почувствовать малиново-красное наслаждение этой весной.

Малиново-красный оттенок насыщенный и яркий, поэтому подбирать цвета к нему лучше с осторожностью, чтобы не перегрузить образ. Вот некоторые из лучших вариантов комбинирования с Viva Magenta:

Черный — это классическое сочетание всегда роскошно и элегантно.

Белый — прекрасно сбалансирует яркость малиново-красного и придаст ему свежесть.

Голубой — гармонично сочетается с красными оттенками. Попробуй добавить в образ голубой акцент, например, обувь или украшения.

Желтый — малиново-красный цвет можно комбинировать с ярким желтым для создания очень весеннего и энергичного образа.

Зеленый — дополняет красные оттенки и уменьшает их яркость, изменяя общий вид образа.

Эти цветовые комбинации довольно универсальные, но не забывай, что можно экспериментировать со своим собственным стилем и подбирать цвета, которые тебе по душе.

Красный страстный соблазн

Всем известно, что красный — цвет любви и страсти. Так что этот оттенок практически никогда не выходит из моды, а остается старой доброй классикой фэшн-индустрии.

В коллекциях весна-лето 2023 можно найти разные оттенки красного — от насыщенного яркого до бордового. Но предлагаем попробовать огненно-красный цвет Fiery Red, если не боишься привлекать к себе внимание, конечно.

Яркий красный цвет можно сочетать с другими оттенками, чтобы создать разнообразные образы. Вот несколько вариантов гармонических комбинаций:

Черный — уменьшает яркость красного и придает образу загадочности. Белый — в сочетании с ярким красным создает контраст, который выглядит очень стильно, свежо и легко. Серый — может уменьшить яркость красного, создав сбалансированный образ. Голубой — это противоположный красному цвет, поэтому их комбинация выглядит очень ярко и энергично. Бежевый — придает образу нейтральности и создает баланс цветовой гаммы.

Эти цветовые комбинации могут помочь тебе создать яркий и стильный образ, но не забывай, что твой личный стиль и предпочтения всегда должны быть на первом месте.

Нежная розовая женственность

Если осенью-зимой 2022/2023 одним из главных трендов был кукольный насыщенный розовый, как у Барби с 90-х, то весной этот цвет появится на полках магазинов в нежных и пастельных оттенках. Будь желанной и женственной с розовыми образами!

Комбинировать розовый можно подобно другим красным оттенкам. Идеальными сочетаниями считаются:

Серый — придает образу нейтральности, а розовый — женственности и нежности.

Белый — может сделать образ более нежным и романтичным.

Черный — придает образу загадочности и уменьшает нежность розового цвета.

Синий — теплые и холодные оттенки хорошо взаимодействуют, чтобы создать сбалансированный и стильный образ.

Экспериментируй и находи свое!

Универсальный винтажный деним

Деним уже давно полюбился людям во всем мире за свою универсальность и практичность. Поэтому дизайнеры смирились с этим и даже не пытаются вытеснить его чем-нибудь другим.

Из года в год модные бренды просто освежают классический джинсовый цвет, внося экстравагантные нотки и дерзость.

Весной 2023 года на пике популярности будут вещи и аксессуары с намеренно состаренным эффектом. Есть джинсы, которые раньше было стыдно надеть на улицу? Самое время доставать их из шкафа!

Винтажный деним можно комбинировать со многими разными цветами. Вот несколько идей:

Белый — может создавать свежий и легкий весенний образ. Черный — добавляет стильности и элегантности к дениму, особенно в вечерних образах. Серый — может добавить консервативной нотки к образу, в зависимости от оттенка. Пастельные оттенки — деним можно сочетать с легкими пастельными цветами, такими как: бледно-розовый, бледно-голубой или бледно-желтый. Коричневый — добавляет естественную и уютную нотку к дениму, особенно в сочетании с пушистыми шерстяными изделиями.

В общем, деним — это очень универсальный материал, который хорошо сочетается со многими цветами. Следует экспериментировать и находить собственный стиль.

Насыщенный глубокий кобальтовый

Насыщенный, яркий, глубокий кобальтовый невозможно обойти своим вниманием. В сезоне весна-лето 2023 можно будет встретить разнообразные синие мини- и макси-платья, костюмы, юбки и пальто.

Кобальтовый — это красивый и насыщенный оттенок, хорошо сочетающийся со многими цветами. Попробуй добавить к образу:

Белый — помогает сделать кобальтовый еще ярче и чище. Черный — добавляет контраста и глубины к насыщенному синему, создавая стильный и довольно драматический образ. Бежевый или песочный — может создать теплый и уютный образ, обеспечивая сбалансированность между яркостью и естественностью. Желтый — добавляет солнечное настроение к кобальтовому, особенно если это светло-желтый оттенок. Зеленый — помогает создать гармоничный и свежий образ.

Уже сейчас можно понемногу начинать прятать теплые зимние куртки и отдавать предпочтение легкой весенней одежде. Читай, что будет в тренде этого сезона.

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