Від пристрасного червоного до насиченого кобальтового — наймодніші відтінки сезону весна 2023

Сонечко все частіше тішить за вікном, а день стає все довшим. У душі неминуче з’являється піднесення та бажання внести якісь зміни у звичне життя.
Тож чому б не розпочати з ревізії свого гардероба? Читай, які кольори будуть головними у весняному сезоні 2023 та як їх комбінувати у стильні образи.
За версією Інституту кольору Pantone, малиново-червоний тон Viva Magenta — наймодніший колір 2023 року. Майже кожен бренд одягу має в нових колекціях речі чи аксесуари цього відтінку.
Тож дозволь і собі відчути малиново-червону насолоду цієї весни.
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Малиново-червоний відтінок є насиченим та яскравим, тому підбирати кольори до нього краще з обережністю, щоб не перевантажити образ. Ось деякі з найкращих варіантів комбінування з Viva Magenta:
Ці комбінації кольорів є досить універсальними, але не забувай, що можна експериментувати зі своїм власним стилем та підбирати кольори, які тобі до душі.
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Усім відомо, що червоний — це колір кохання та пристрасті. Тож цей відтінок практично ніколи не виходить з моди, а залишається старою доброю класикою фешн-індустрії.
У колекціях весна-літо 2023 можна знайти різні відтінки червоного — від насиченого яскравого до бордового. Але пропонуємо тобі спробувати вогненно-червоний колір Fiery Red, якщо не боїшся привертати до себе увагу, звісно.
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Яскравий червоний колір можна гарно поєднувати з іншими відтінками, щоб створити різноманітні образи. Ось декілька варіантів гармонійних комбінацій:
Ці комбінації кольорів можуть допомогти тобі створити яскравий та стильний образ, але не забувай, що твій особистий стиль та вподобання завжди мають бути на першому місці.
Якщо восени-зимою 2022/2023 одним з головних трендів був ляльковий насичений рожевий, немов у Барбі з 90-х, то весною цей колір з’явиться на полицях магазинів у ніжних та пастельних відтінках. Будь бажаною та жіночною з рожевими образами!
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Комбінувати рожевий можна подібно до інших червоних відтінків. Ідеальними поєднаннями вважаються:
Експериментуй та знаходь своє!
Денім уже давно полюбився людям у всьому світі за свою універсальність та практичність. Тож дизайнери змирились з цим і навіть не намагаються витіснити його чимось іншим.
З року в рік модні бренди просто освіжають класичний джинсовий колір, вносячи нотки екстравагантності та зухвалості.
Весни 2023 на піку популярності будуть речі та аксесуари з навмисно зістареним ефектом. Маєш джинси, які раніше було соромно вдягнути на вулицю? Саме час діставати їх із шафи!
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Вінтажний денім можна комбінувати з багатьма різними кольорами. Ось декілька ідей:
Загалом, денім — це дуже універсальний матеріал, який добре поєднується з багатьма кольорами. Варто експериментувати та знаходити власний стиль.
Насичений, яскравий, глибокий кобальтовий неможливо оминути своєю увагою. У сезоні весна-літо 2023 можна буде зустріти різноманітні сині міні- та максі-сукні, костюми, спідниці та пальта.
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Допис, поширений Off-White™ (@off____white)
Кобальтовий — це красивий і насичений відтінок, який добре поєднується з багатьма кольорами. Спробуй додати до образу:
Уже зараз можна потрохи починати ховати теплі зимові куртки та віддавати перевагу легкому весняному одягу. Читай, що буде в тренді цього сезону.
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