Від пристрасного червоного до насиченого кобальтового — наймодніші відтінки сезону весна 2023

Сонечко все частіше тішить за вікном, а день стає все довшим. У душі неминуче з’являється піднесення та бажання внести якісь зміни у звичне життя.

Тож чому б не розпочати з ревізії свого гардероба? Читай, які кольори будуть головними у весняному сезоні 2023 та як їх комбінувати у стильні образи.

Малиново-червона насолода

За версією Інституту кольору Pantone, малиново-червоний тон Viva Magenta — наймодніший колір 2023 року. Майже кожен бренд одягу має в нових колекціях речі чи аксесуари цього відтінку.

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Тож дозволь і собі відчути малиново-червону насолоду цієї весни.

Малиново-червоний відтінок є насиченим та яскравим, тому підбирати кольори до нього краще з обережністю, щоб не перевантажити образ. Ось деякі з найкращих варіантів комбінування з Viva Magenta:

Чорний — ця класична комбінація завжди має розкішний та елегантний вигляд.

Білий — прекрасно збалансує яскравість малиново-червоного та додасть йому свіжості.

Блакитний — гармонійно поєднується з червоними відтінками. Спробуй додати в образ блакитний акцент, наприклад, взуття або прикраси.

Жовтий — малиново-червоний колір можна комбінувати з яскравим жовтим для створення дуже весняного та енергійного образу.

Зелений — доповнює червоні відтінки та зменшує їх яскравість, змінюючи загальний вигляд образу.

Ці комбінації кольорів є досить універсальними, але не забувай, що можна експериментувати зі своїм власним стилем та підбирати кольори, які тобі до душі.

Червона пристрасна спокуса

Усім відомо, що червоний — це колір кохання та пристрасті. Тож цей відтінок практично ніколи не виходить з моди, а залишається старою доброю класикою фешн-індустрії.

У колекціях весна-літо 2023 можна знайти різні відтінки червоного — від насиченого яскравого до бордового. Але пропонуємо тобі спробувати вогненно-червоний колір Fiery Red, якщо не боїшся привертати до себе увагу, звісно.

Яскравий червоний колір можна гарно поєднувати з іншими відтінками, щоб створити різноманітні образи. Ось декілька варіантів гармонійних комбінацій:

Чорний — зменшує яскравість червоного та додає образу загадковості. Білий — у поєднанні з яскравим червоним створює контраст, що виглядає дуже стильно, свіжо та легко. Сірий — може зменшити яскравість червоного, створивши збалансований образ. Блакитний — це протилежний до червоного колір, тому їх комбінація виглядає дуже яскраво та енергійно. Бежевий — додає образу нейтральності та створює баланс кольорової гами.

Ці комбінації кольорів можуть допомогти тобі створити яскравий та стильний образ, але не забувай, що твій особистий стиль та вподобання завжди мають бути на першому місці.

Ніжна рожева жіночність

Якщо восени-зимою 2022/2023 одним з головних трендів був ляльковий насичений рожевий, немов у Барбі з 90-х, то весною цей колір з’явиться на полицях магазинів у ніжних та пастельних відтінках. Будь бажаною та жіночною з рожевими образами!

Комбінувати рожевий можна подібно до інших червоних відтінків. Ідеальними поєднаннями вважаються:

Сірий — додає образу нейтральності, а рожевий — жіночності та ніжності.

Білий — може зробити образ більш ніжним та романтичним.

Чорний — додає образу загадковості та зменшує ніжність рожевого кольору.

Синій — теплі та холодні відтінки добре взаємодіють, щоб створити збалансований та стильний образ.

Експериментуй та знаходь своє!

Універсальний вінтажний денім

Денім уже давно полюбився людям у всьому світі за свою універсальність та практичність. Тож дизайнери змирились з цим і навіть не намагаються витіснити його чимось іншим.

З року в рік модні бренди просто освіжають класичний джинсовий колір, вносячи нотки екстравагантності та зухвалості.

Весни 2023 на піку популярності будуть речі та аксесуари з навмисно зістареним ефектом. Маєш джинси, які раніше було соромно вдягнути на вулицю? Саме час діставати їх із шафи!

Вінтажний денім можна комбінувати з багатьма різними кольорами. Ось декілька ідей:

Білий — може створювати свіжий і легкий весняний образ. Чорний — додає стильності та елегантності до деніму, особливо у вечірніх образах. Сірий — може додати консервативної нотки до образу, залежно від відтінку. Пастельні відтінки — денім можна поєднувати з легкими пастельними кольорами, такими як: блідо-рожевий, блідо-блакитний або блідо-жовтий. Коричневий — додає природну і затишну нотку до деніму, особливо в поєднанні з пухнастими вовняними виробами.

Загалом, денім — це дуже універсальний матеріал, який добре поєднується з багатьма кольорами. Варто експериментувати та знаходити власний стиль.

Насичений глибокий кобальтовий

Насичений, яскравий, глибокий кобальтовий неможливо оминути своєю увагою. У сезоні весна-літо 2023 можна буде зустріти різноманітні сині міні- та максі-сукні, костюми, спідниці та пальта.

Кобальтовий — це красивий і насичений відтінок, який добре поєднується з багатьма кольорами. Спробуй додати до образу:

Білий — допомагає зробити кобальтовий ще яскравішим і чистішим. Чорний — додає контрасту і глибини до насиченого синього, створюючи стильний і досить драматичний образ. Бежевий або пісочний — може створити теплий і затишний образ, забезпечуючи збалансованість між яскравістю і природністю. Жовтий — додає сонячний настрій до кобальтового, особливо якщо це світло-жовтий відтінок. Зелений — допомагає створити гармонійний і свіжий образ.

Уже зараз можна потрохи починати ховати теплі зимові куртки та віддавати перевагу легкому весняному одягу. Читай, що буде в тренді цього сезону.

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