Где нежность сливается воедино с пряностями: рецепт приготовления особенного морковного печенья

Сливочное и немного пряное морковное печенье — это настоящее утешение для всех ценителей изысканного вкуса и атмосферных посиделок за чаем с друзьями и родными.

А его непревзойденный вкус и нежная текстура делают любой перерыв на сладкое похожими на легкий отдых под нежным и одновременно теплым одеялом.

Но вкусовые качества этого печенья — это еще не все его преимущества. Ведь этот десерт также дает возможность использовать полезные свойства моркови. Где же тогда взять идеальный рецепт этой вкусности? Фудблогер polli_cooking поделилась своим способом приготовления волшебного морковного печенья, которое точно подарит тебе радость и наслаждение.

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Ингредиенты для морковного печенья

мука — 200 граммов

морковь — 140 граммов

сливочное масло — 70 граммов

сахар — 60 граммов

разрыхлитель — 1 чайная ложка

корица — 0,5 чайной ложки

ванильный сахар — 0,5 чайной ложки

Морковное печенье — способ приготовления

Для начала нужно размягчить сливочное масло. Для этого его можно предварительно достать из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. После этого перетереть масло с сахаром и добавить в смесь натертую морковь и специи. Далее нужно добавить в смесь муку, тщательно перемешать и замесить однородное тесто. Раскатать тесто на пергаменте тонким пластом и разделить его на треугольники. Переложить будущее печенье на противень и отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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