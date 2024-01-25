Де ніжність зливається воєдино з прянощами: рецепт приготування особливого морквяного печива

Вершкове та трохи пряне морквяне печиво — це справжня втіха для всіх поціновувачів вишуканого смаку та атмосферних посиденьок за чаєм із друзями та рідними.

А його неперевершений смак і ніжна текстура роблять будь-яку перерву на солодке схожими на легкий відпочинок під ніжною й водночас теплою ковдрою.

Та смакові якості цього печива — це ще не всі його переваги. Адже цей десерт також дає змогу використати корисні властивості моркви. Де ж тоді взяти ідеальний рецепт цього смаколика? Фудблогерка polli_cooking поділилась своїм способом приготування чарівного морквяного печива, яке точно подарує тобі радість і насолоду.

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Інгредієнти для морквяного печива

борошно — 200 грамів

морква — 140 грамів

вершкове масло — 70 грамів

цукор — 60 грамів

розпушувач — 1 чайна ложка

кориця — 0,5 чайної ложки

ванільний цукор — 0,5 чайної ложки

Морквяне печиво — спосіб приготування

Спершу потрібно розм’якшити вершкове масло. Для цього його можна попередньо дістати з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Після цього перетерти масло з цукром та додати до суміші натерту моркву та спеції. Далі потрібно додати до суміші борошно, ретельно перемішати та замісити однорідне тісто. Розкатати тісто на пергаменті тонким пластом та розділити його на трикутники. Перекласти майбутнє печиво на деко та відправити запікатись його в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

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