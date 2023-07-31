Должен ли семейный врач давать личный номер? Этика дистанционной консультации

Получать консультации от семейного врача в любой момент — мечта многих, ведь существует так много поводов для паники, которая только усугубляется результатами поиска симптомов в Google.

В НСЗУ рассказали, может ли врач предоставить свой личный номер для консультаций, и какие правила этического общения нужно соблюдать в таком случае.

Консультация врача: возможные варианты

По приказу Минздрава О порядке предоставления медицинской помощи, семейный врач может консультировать:

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во время личного визита пациента в медицинское учреждение;

по месту жительства пациента;

в телефонном режиме в рабочие часы врача.

Дистанционный вариант сотрудничества очень удобен. Ведь так пациент может получить быструю консультацию или электронный рецепт без личного визита.

Обычно такая связь поддерживается через телефонный звонок в регистратуру или на рабочий телефон врача в кабинете.

В некоторых случаях врач может предоставить пациенту свой личный номер телефона, однако он не обязан этого делать.

Этика консультаций в телефонном режиме

Если врач предоставил тебе свой личный номер, не следует злоупотреблять звонками и сообщениями. Существует этика общения, которой следует придерживаться.

Когда и как можно обращаться к врачу по личному номеру:

Заранее согласуй с врачом, в каких ситуациях и в какое время к нему можно обращаться.

Договорись с ним об удобном способе коммуникации: звонок или сообщение.

Не следует отправлять врачу аудио- и видеосообщения, если только не было такой договоренности. Их не всегда удобно прослушивать.

Если врач не отвечает на звонок, подожди, вероятно, он занят другими пациентами.

Обращайся только в рабочие часы врача. Ведь услуги, которые оказывает семейный врач, терапевт и педиатр, не относятся к экстренным.

Если у семейного врача выходной, а тебе срочно нужна помощь или консультация — обращайся в амбулаторию: там постоянно есть дежурный медработник, который предоставит необходимую первичную помощь.

В случае критической ситуации, которая угрожает здоровью и жизни, звони 103.

Хотя новая медицинская система имеет много преимуществ, некоторые ситуации могут поставить в тупик. Что делать, если семейный врач уволился, рассказываем в материале.

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