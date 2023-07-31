Должен ли семейный врач давать личный номер? Этика дистанционной консультации

Получать консультации от семейного врача в любой момент — мечта многих, ведь существует так много поводов для паники, которая только усугубляется результатами поиска симптомов в Google.
В НСЗУ рассказали, может ли врач предоставить свой личный номер для консультаций, и какие правила этического общения нужно соблюдать в таком случае.
По приказу Минздрава О порядке предоставления медицинской помощи, семейный врач может консультировать:
Дистанционный вариант сотрудничества очень удобен. Ведь так пациент может получить быструю консультацию или электронный рецепт без личного визита.
Обычно такая связь поддерживается через телефонный звонок в регистратуру или на рабочий телефон врача в кабинете.
В некоторых случаях врач может предоставить пациенту свой личный номер телефона, однако он не обязан этого делать.
В некоторых случаях врач может предоставить пациенту свой личный номер телефона, однако он не обязан этого делать.
Если врач предоставил тебе свой личный номер, не следует злоупотреблять звонками и сообщениями. Существует этика общения, которой следует придерживаться.
Когда и как можно обращаться к врачу по личному номеру:
Хотя новая медицинская система имеет много преимуществ, некоторые ситуации могут поставить в тупик. Что делать, если семейный врач уволился, рассказываем в материале.
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