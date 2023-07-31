Чи повинен сімейний лікар давати особистий номер? Етика дистанційної консультації

Отримувати консультації від сімейного лікаря в будь-який момент — мрія багатьох, адже існує чимало приводів для паніки, яка лише посилюється через результати пошуку симптомів у Google.
У НСЗУ розповіли, чи може лікар надати свій особистий номер для консультацій та яких правил етичного спілкування треба дотримуватися у такому разі.
За наказом МОЗ Про порядок надання медичної допомоги, сімейний лікар може консультувати:
Дистанційний варіант співпраці надзвичайно зручний. Адже так пацієнт може отримати швидку консультацію чи електронний рецепт без особистого візиту.
Зазвичай такий зв’язок підтримується через телефонний дзвінок у реєстратуру або на робочий телефон лікаря у кабінеті.
В окремих випадках лікар може надати пацієнтові свій особистий номер телефону, однак він не зобов’язаний цього робити.
В окремих випадках лікар може надати пацієнтові свій особистий номер телефону, однак він не зобов’язаний цього робити.
Якщо лікар надав тобі свій особистий номер, не варто зловживати дзвінками та повідомленнями. Існує етика спілкування, якої слід дотримуватися.
Коли і як можна звертатися до лікаря за особистим номером:
Хоча нова медична система має чимало переваг, але деякі ситуації можуть поставити у глухий кут. Що робити, якщо сімейний лікар звільнився, розповідаємо у матеріалі.
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