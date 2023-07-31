Чи повинен сімейний лікар давати особистий номер? Етика дистанційної консультації

Отримувати консультації від сімейного лікаря в будь-який момент — мрія багатьох, адже існує чимало приводів для паніки, яка лише посилюється через результати пошуку симптомів у Google.

У НСЗУ розповіли, чи може лікар надати свій особистий номер для консультацій та яких правил етичного спілкування треба дотримуватися у такому разі.

Консультація лікаря: можливі варіанти

За наказом МОЗ Про порядок надання медичної допомоги, сімейний лікар може консультувати:

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під час особистого візиту пацієнта в медичний заклад;

за місцем проживання пацієнта;

у телефонному режимі, лише у робочі години лікаря.

Дистанційний варіант співпраці надзвичайно зручний. Адже так пацієнт може отримати швидку консультацію чи електронний рецепт без особистого візиту.

Зазвичай такий зв’язок підтримується через телефонний дзвінок у реєстратуру або на робочий телефон лікаря у кабінеті.

В окремих випадках лікар може надати пацієнтові свій особистий номер телефону, однак він не зобов’язаний цього робити.

Етика консультацій у телефонному режимі

Якщо лікар надав тобі свій особистий номер, не варто зловживати дзвінками та повідомленнями. Існує етика спілкування, якої слід дотримуватися.

Коли і як можна звертатися до лікаря за особистим номером:

Заздалегідь узгодь з лікарем, в яких ситуаціях та в який час можна звертатися.

Домовся з ним про зручний спосіб комунікації: дзвінок чи повідомлення.

Не варто надсилати лікареві аудіо- та відеоповідомлення, якщо тільки не було такої домовленості. Такі повідомлення не завжди зручно прослуховувати.

Якщо лікар не відповідає на дзвінок, зачекай — ймовірно, він зайнятий іншими пацієнтами.

Звертайся лише у робочі години свого лікаря. Адже послуги, які надають сімейний лікар, терапевт і педіатр, не належать до екстрених.

Якщо у сімейного лікаря вихідний, а тобі терміново треба допомога чи консультація — звертайся до амбулаторії: там постійно є черговий медпрацівник, який надасть необхідну первинну допомогу.

У випадку критичної ситуації, яка загрожує здоров’ю та життю, телефонуй 103.



Хоча нова медична система має чимало переваг, але деякі ситуації можуть поставити у глухий кут. Що робити, якщо сімейний лікар звільнився, розповідаємо у матеріалі.

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