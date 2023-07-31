Здоров'я та краса

Чи повинен сімейний лікар давати особистий номер? Етика дистанційної консультації

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Липня 2023, 14:00
сімейний лікар
Фото: Pexels

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