Настя Каменских выпустила новую трогательную песню и клип к ней, сделанный в украинском стиле

21 марта украинская певица Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, представила аудитории свою новую песню Душа и клип к ней.

Видеоклип снят в украинском этническом стиле, а в самой песне воспевается сильная и волевая душа украинского народа.

— Сегодня большинство украинцев почувствовали особую тягу к изучению своих корней, желание познать украинскую культуру глубже и исследовать наследие предыдущих поколений, — комментирует певица.

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И добавляет, что в видео им хотелось привлечь внимание зрителей к фольклорным мотивам песни, а также переплести важные элементы нашей культуры.

В комментарии к песне Каменских написала: издавна наши предки считали, что душа — это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная.

Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это мощнейшие силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу мощь, веру и любовь.

Реакция слушателей

Пользователи сети положительно отреагировали на новую работу NK. Большинству аудитории понравилась песня. Вот несколько комментариев под видео:

Я в восторге! Это так магически и невероятно.

Поздравляем с премьерой!!! Как всегда, невероятно и до глубины души.

Очень сильная работа.

Как же Насте подходит украинский язык. Такой глубокий голос, невероятная песня.

До мурашек.

Очень искренняя песня, видно, что она отражает ваше душевное состояние, и оно однозначно близко сейчас каждой девушке Украины. Спасибо за эту честность, это очень ценно!

Кстати, слова и музыку к этой песне написал муж Насти Каменских — Потап. Ранее певец представил собственный трек — Триклятий лютий, который был первым после долгого перерыва исполнителя.

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