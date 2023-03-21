Настя Каменских выпустила новую трогательную песню и клип к ней, сделанный в украинском стиле

21 марта украинская певица Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, представила аудитории свою новую песню Душа и клип к ней.
Видеоклип снят в украинском этническом стиле, а в самой песне воспевается сильная и волевая душа украинского народа.
— Сегодня большинство украинцев почувствовали особую тягу к изучению своих корней, желание познать украинскую культуру глубже и исследовать наследие предыдущих поколений, — комментирует певица.
И добавляет, что в видео им хотелось привлечь внимание зрителей к фольклорным мотивам песни, а также переплести важные элементы нашей культуры.
В комментарии к песне Каменских написала: издавна наши предки считали, что душа — это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная.
Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это мощнейшие силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу мощь, веру и любовь.
Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это мощнейшие силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу мощь, веру и любовь.
Пользователи сети положительно отреагировали на новую работу NK. Большинству аудитории понравилась песня. Вот несколько комментариев под видео:
Кстати, слова и музыку к этой песне написал муж Насти Каменских — Потап. Ранее певец представил собственный трек — Триклятий лютий, который был первым после долгого перерыва исполнителя.
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