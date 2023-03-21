Настя Каменських випустила нову зворушливу пісню та кліп до неї, зроблений в українському стилі

21 березня українська співачка Настя Каменських, також відома під псевдонімом NK, презентувала аудиторії свою нову пісню Душа та кліп до неї.

Відеокліп знятий в українському етнічному стилі, а у самій пісні оспівують сильну й вольову душу українського народу.

— Сьогодні більшість українців відчули особливий потяг до вивчення свого коріння, бажання пізнати українську культуру глибше та дослідити насліддя попередніх поколінь, — коментує співачка.

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Та додає, що у відео їм хотілося привернути увагу глядачів до фольклорних мотивів пісні, а також переплести важливі елементи нашої культури.

У коментарі до пісні Каменських написала: здавна наші пращури вважали, що душа — то є дзеркало у внутрішній світ людини. Це цілий Всесвіт.

Зв’язок із нашим минулим та сучасним, який таїться в ДНК нашого народу. Це наймогутніші сили природи, що збиралися воєдино, аби зміцнити нашу міць, віру та любов.

Реакція слухачів

Користувачі мережі позитивно відреагували на нову роботу NK. Більшості аудиторії сподобалася пісня. Ось декілька коментарів під відео:

Я в захваті! Це так магічно і неймовірно.

Вітаємо з прем‘єрою!! Як завжди, неймовірно та до глибини душі.

Дуже сильна робота.

Як же ж Насті личить українська. Такий глибокий голос, пісня неймовірна.

До мурах.

Дуже щира пісня, видно, що вона відображає ваш душевний стан, і він однозначно близький зараз кожній дівчині України. Дякую за цю чесність, це дуже цінно!

До речі, слова та музику до цієї пісні написав чоловік Насті Каменських — Потап. Раніше співак представив власний трек — Триклятий лютий, що був першим після довгої перерви виконавця.

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