Триклятий лютий: Потап вперше після перерви представив власну пісню

Лютий 2022 року вплинув на кожного з нас. Зірки різко змінили вектор творчості, спрямувавши її винятково на українську аудиторію. Відомий репер та продюсер Потап вперше за місяці перерви випустив сольну пісню під назвою Триклятий лютий. До того ж підписався власним ім’ям та прізвищем — Олексій Потапенко.

Композиція вийшла емоційною, бо надихався автор тими емоціями, що пережив у перші дні війни. Сам Олексій Потапенко зізнається: ця пісня демонструє те сильне бажання українців, аби якнайшвидше відбудувати країну та побачити рідних.

— Цю пісню я написав ще на початку війни й сподівався, що ніколи її не випущу. Але плине час, а війна продовжується — наші герої мужньо захищають Батьківщину, а за кожним із них стоїть сім’я, — пише Потап у своєму Instagram.

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Я вирішив випустити цю пісню, тому що вона — про майбутнє, про те, як ми будемо це все згадувати після перемоги і як будемо розповідати про війну нашим дітям.

Усім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен із нас відпустить усе погане, особливо той Триклятий лютий, який агресивно та жорстоко увійшов у наше життя цього року, — коментує репер.

Слухати нову пісню Потапа Триклятий лютий можна на всіх музичних майданчиках.

А як українська музика лунає на європейських радіохвилях, ми розповідали тобі раніше.

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