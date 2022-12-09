Шоу-біз

Триклятий лютий: Потап вперше після перерви представив власну пісню

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Грудня 2022, 16:00
Потап
Фото: Instagram

Більше новин
Кріс Ву
Забути про популярність та статеві відносини: репера Кріса Ву можуть засудити до хімічної кастрації за зґвалтування
Виплати ВПО
Виплати ВПО у грудні: коли будуть і хто зможе отримати
Ярослав Демченков
Війна йде не лише на полі бою: Демченков про те, як Україна бореться на енергетичному фронті
Венздей
Повернення культових героїв: про серіал Венздей, історію сімейки Аддамсів та хитрощі сюжету
Дивитись більше

Матеріали по темі

Виплати ВПО
Виплати ВПО у грудні: коли будуть і хто зможе отримати
Ярослав Демченков
Війна йде не лише на полі бою: Демченков про те, як Україна бореться на енергетичному фронті
психологічна підтримка дітей
(Не)втрачене дитинство. Як психологічно підтримати дітей під час та після війни: ізраїльська система в українських реаліях
українська формула миру
Що передбачає українська формула миру: виступ Зеленського на TRT World Forum 2022

Відео
0:08:24
українська формула миру

Що передбачає українська формула миру: виступ Зеленського на TRT World Forum 2022
0:03:59
Оскільське водосховище
Оскільське водосховище обміліло: наскільки катастрофічними будуть наслідки?
0:02:59
Херсонські лікарі
Вигадували дітям тяжкі хвороби, аби врятувати їх: історія героїзму херсонських лікарів
0:00:42
Папа Римський Франциск
Мушу знову представити Тобі благання дітей: Понтифік не стримав сліз під час молитви за Україну
0:02:23
Історія Володимира - бійця тероборони з Миколаєва
Сім днів на тиждень ми на бойовому чергуванні — як боєць тероборони захищає Миколаїв
0:02:04
Обстрілу Новотавричеського та Купріянівки на Запоріжжі: що відомо
Зруйновані та понівечені кількадесять будинків — росіяни продовжують підступні обстріли Запоріжжя
Карта бойових дій в Україні 09.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:11:43
Які нові документи з’являться в Дії: Михайло Федоров про відновлення зв’язку
Продовжуємо будувати цифрову країну: розповідаємо про відновлення мобільного зв’язку та нові документи в Дії
0:02:21
нікопольський район
13 годин повітряної тривоги. Як минула ніч у Нікопольському районі під ракетним прицілом
Олексій Резніков
Це революція в армії: Резніков про українське озброєння та військові ініціативи
Більше відео
Триклятий лютий: Потап вперше після перерви представив власну пісню
Читати далі
Коли часу обмаль: як схуднути до Нового року
Цвіль
Читати далі
Пліснява на пластикових вікнах і стінах: як її позбутися раз і назавжди

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь