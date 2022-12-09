“Триклятий лютий”: Потап впервые после перерыва представил собственную песню

Февраль 2022 года повлиял на каждого из нас. Звезды резко изменили вектор творчества, направив его исключительно на украинскую аудиторию. Известный рэпер и продюсер Потап впервые за месяцы перерыва выпустил сольную песню под названием “Триклятий лютий”. К тому же подписался своим именем и фамилией — Алексей Потапенко.

Композиция получилась эмоциональной, потому что вдохновлялся автор теми эмоциями, которые испытал в первые дни войны. Сам Алексей Потапенко признается: эта песня демонстрирует то сильное желание украинцев, чтобы как можно быстрее отстроить страну и увидеть родных.

— Эту песню я написал еще в начале войны и надеялся, что ее никогда не выпущу. Но идет время, а война продолжается — наши герои мужественно защищают страну, а за каждым из них стоит семья, — пишет Потап в своем Instagram.

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Я решил выпустить эту песню, потому что она о будущем, о том, как мы будем это все вспоминать после победы и как будем рассказывать о войне нашим детям.

Всем нам нужно верить, что уже скоро наступит то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно Триклятий лютий, который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году, — комментирует рэпер.

Слушать новую песню Потапа Триклятий лютий можно на всех музыкальных площадках.

А как украинская музыка звучит на европейских радиоволнах, мы рассказывали тебе раньше.

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